No me pidan que deje de soñar

Cuando se han cumplido 62 años, que son los que cumplí el pasado 11 de enero, lo normal es que vayan remitiendo los sueños, el deseo de lograr objetivos y la necesidad de pensar en el futuro. Hace más de cincuenta y cinco años, viviendo en Palomares del Río, rodeado de olivos y pájaros, soñaba despierto cada día con hacer algo importante en la vida: ser agricultor, como mis antepasados paternos y maternos; ser poeta o tener una taberna como la de Mariquita Méndez, en la carretera de Almensilla, con una sencilla barra, un barril de mosto y un almanaque de La Estepeña colgado en la pared. He hecho realidad algunos sueños, sobre todo el de escribir, y con la edad que tengo debería dar las gracias a Dios porque eso haya sucedido. Sería lo normal. Lo que no es muy normal es que siga levantándome cada mañana como aquel niño de 7 años que se subía a un olivo para ver por dónde se iba a los sueños que se hacen realidad. Podría decir que estoy cansado, agotado, sin fuerzas para seguir adelante, pero no puedo. No diría verdad. Tengo tantas cosas que hacer todavía, aunque no sean importantes para la humanidad –son mis cosas–, que no puedo tirar la toalla. Una de esas cosas es dejar escrita la historia del flamenco, para lo que llevo cuarenta años investigando. Algo he escrito ya, doce libros y decenas de miles de artículos, y aunque la vida me ha metido algunos palos en las ruedas, quiero acabar esa magna obra para que Sevilla tenga su historia del flamenco como mandan los cánones, y sus artistas, los más arcaicos, que murieron en la miseria, salgan de la mazmorra del olvido de la historia y resuciten para que, ahora sí, tengan nuestro aplauso de agradecimiento por haber creado esta maravilla llamada Flamenco que enamoró al mundo hace muchos años. No tengo medios para acabar esa obra y tampoco valgo para recorrer despachos en busca de dinero. No me llevo bien con los políticos, con los gobernantes de ninguna ideología, y mucho me temo que, conociéndome, no voy a cambiar a estas alturas de mi vida. Pero no tengo solo ese sueño, sino otros muchos. Sí, a pesar de lo puta que es la vida a veces, sigo levantándome cada mañana con ganas de subir la persiana y ver el campo y los pájaros a escasos kilómetros de donde los veía hace casi sesenta años. Si pudiera subirme a uno de los cuatro o cinco pinos de casa podría ver Palomares del Río en los días claros sin afinar mucho la vista. Ver las perdices tomando el sol en el Majano y aquel pino de Mampela desde el que las huertas me parecían un cuadro de Vicent van Gogh, al que entonces ni siquiera conocía. Si tengo que renunciar a estos sueños, y parece que sí, que es lo que toca ahora, casi no me va a merecer la pena esa vieja costumbre de levantarme cada mañana y asomarme al campo para ver la vida en color. No me pidan que deje de soñar, que entierre al niño que hablaba con los olivos. Es mi decisión.