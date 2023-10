No mirar el horror que llega desde Israel y Gaza

Se acaba de publicar una encuesta en la que se afirma que cerca del 60 por ciento de los españoles han sufrido o sufren algún problema de salud mental, que esto le afecta a un número muy considerable de jóvenes y que un gran grupo de los encuestados han pensado alguna vez en el suicidio. A más de la mitad de los participantes en la encuesta les parece que la salud mental es tan importante como la física. Ninguno de los datos que arroja la encuesta es sorprendente, dadas las circunstancias.

El mundo en el que nos ha tocado vivir se ha convertido en una trituradora de personas, una máquina cruel y despiadada.

Pues bien, viendo esos datos, me voy a permitir dar un pequeño consejo (sobre todo a los jóvenes puesto que dominan mucho más los medios técnicos que están a nuestra disposición). No es necesario mirar los vídeos y las fotografías terribles que nos llegan desde Israel. No se trata de no ver para negar la realidad. Se puede estar perfectamente informado y construir un criterio sobre el conflicto sin tener delante imágenes morbosas que no aportan nada que no sea sufrimiento e inquietud. De hecho, la imaginación es mucho más poderosa que las propias imágenes aunque podemos controlar mejor algunas cosas.

Ver imágenes como las que nos llegan durante estos días puede afectar a nuestro sueño, a nuestro apetito, a nuestro nivel de ansiedad y a nuestra calidad de vida. ¿Qué necesidad hay? No ver esos vídeos no nos coloca en un mundo de hadas ni nada por el estilo porque las cosas ocurren y lo sabemos, pero evita que tengamos que pelear con algo que, en realidad, no aporta nada a nuestra forma de pensar las cosas.

Los líderes de Hamás han amenazado con ejecutar un rehén israelí por cada bombardeo que se produzca en la franja de Gaza; y que emitirán esos crímenes en directo. Una brutalidad que si se produce no sumará nada que no sea odio, espanto y dolor.

Dicho esto, debemos exigir que la comunidad internacional obligue a las partes a cumplir con las resoluciones de la ONU (ya son unas cuantas que parecen no existir). Está en manos de todos acabar con esta carnicería.