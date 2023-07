No pienso ir a ver la película de Barbie

Barbie es la muñeca más popular del mundo y de la historia. Y, ahora, es una película que está arrasando en taquilla. Las salas reconocen que es una cosa nunca vista la que se está viviendo con la venta de entradas en internet. Ni siquiera 'Oppenheimer', un apasionante thiller de Christopher Nolan, está pudiendo soportar la avalancha que ha representado la película que tiene de protagonista a la muñeca rubia.

La película es para adultos. Las niñas y niños que la vayan a ver al cine se van a enterar entre poco y nada. Por ejemplo, al escuchar “esta es la Barbie deprimida mira ‘Orgullo y Prejuicio’ hasta quedarse dormida” no van a saber de qué va la cosa. Seguramente no sepan qué es estar deprimido ni conocerán la obra de Austen. Y todo así. Pero la campaña de marketing ha sido tan bestial y tan brillante que da igual todo; es raro encontrar a alguien que no se vea atraído por la película aunque no sepa qué es una Barbie o quién demonios en Ken. El mundo funciona así, a golpe de promoción, a base de impulsos generados artificialmente por empresas que logran facturar sumas imposibles gracias a que el rebaño obedece.

Las salas de cine se llenan de hombres y mujeres vestidos con ropa de color rosa; nadie oculta que quiere ver la película, da igual si es una joven de veinte años o una adulta de setenta y dos; participar en el juego propuesto se ha convertido en una necesidad. Es casi imprescindible ir a ver la película de Barbie.

No pienso ir. Siempre me ha caído regular la muñequita delgadita que pisa de puntillas. Me aburre que me digan lo que tengo que hacer si no quiero convertirme en un bicho raro. No iré al cine para ver esa película. Soy más de Christopher Nolan.