No protesten, nacionalicen Ferrovial

Los buenos negocios para nosotros están, por lo visto y oído, en Estados Unidos. Abengoa fue poderosa allí. Pobre Abengoa, si don Javier Benjumea Puigcerver levantara la cabeza y viera lo que han hecho con la hija que fundó en 1941... Luego me hablan de igualdad, no, los seres humanos no somos iguales, en derechos sí, en obligaciones también, pero hay humanos y humanos. Si Estados Unidos le da privilegios a quienes invierten y cotizan directamente en sus bolsas la obligación de una empresa privada es o adaptarse al sistema en el que está o reformarlo. Ferrovial se adapta, no sé qué harán las otras. Una empresa privada busca rentabilidad, eso es lo que tiene que hacer en el mundo mercantil del que forma parte.

Si el mundo político en el poder coyuntural político no está de acuerdo con que se marche de España la sede oficial y central de Ferrovial y otras que puedan imitarla, lo que debería hacer es nacionalizar la empresa, arrebatársela a sus dueños por falta de patriotismo, hasta por traición a la patria, por no cumplir con sus responsabilidades sociales hacia el país en el que nació. Arrebatársela en nombre de la Constitución de 1978, ahí está ese Artículo 128, punto 1. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, tan reivindicado por Pablo Iglesias. ¿Por qué no lo aplican Sánchez, Calviño y compañía en lugar de criticar tanto? ¿No son ellos el poder ejecutivo? ¿Por qué no ejecutan?

Sencillamente porque no se atreven y porque no les dejan. La Constitución del 78 sirve lo mismo para un roto que para un descosido, lo sabíamos los que votamos a favor de ella por disciplina de partido. Ferrovial dirá que se marcha por el “interés general” del que habla la Carta Magna. Sánchez y Calviño pasarán, Ferrovial permanecerá, es la diferencia entre el poder coyuntural y el poder estructural. La Constitución de 1978 afirma una cosa y la contraria y los artículos que consagran la libertad de empresa y de propiedad privada están respaldados por la legislación europea. Si el poder ejecutivo de la Moncloa ejecuta, se mete en un lío de narices. ¿Por qué? Porque en realidad el poder ejecutivo es el otro, el que no votamos, el que elabora las leyes, el que dice esto lo he inventado yo, este sistema en el que usted vive mejor que nadie en el mundo es el resultado de una evolución que empieza en la Baja Edad Media y acaso antes, yo le proporciono bienestar y quebraderos de cabeza, hago muchas cosas bien y otras mal, pero ustedes, los progresistas, al final acaban hundiéndolo todo, por tanto, yo soy el menos malo de los sistemas posibles, el que más se adapta a la naturaleza humana y hago con mi casa lo que quiero, como mucho les pago unos impuestos y me marcho a otro país que el mundo hoy es un pañuelo y el pañuelo es nuestro. Dentro de mi forma de dominar, está montar un juego que se llama democracia, con unas líneas rojas que no debe traspasar nadie y menos los rojos. Nosotros somos los rojos y los azules, todo.

Y ahí que se queda el gobierno de turno, enrabietado, mientras el gobierno que de verdad manda procede como cree conveniente. Así es esto, señoras y señores, el que quiera que lo agarre y el que no que pase. El juego sigue, con las cartas marcadas. Para que el sistema de mercado se asiente han hecho falta millones de muertos. Si alguien lo quiere superar que se prepare a mojarse el trasero o que se calle y no moleste.