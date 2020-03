El coronavirus pasará, la humanidad seguirá adelante. Enfermamos muchos, moriremos menos o muchos, pero la especie humana seguirá adelante. He crecido escuchando la famosa expresión “no somos nadie”, es cierta y no lo es al mismo tiempo. Antoine Roquentin, el protagonista de La náusea, de Sartre, la novela cumbre del existencialismo, está convencido de que nada tiene sentido y que el final de la vida no es precisamente para estar felices. Tiene razón, no hemos venido al mundo para ser felices sino para sobrevivir y en esa supervivencia está la grandeza de esta especie.

Comparados con la inmensidad de nuestro amplio contexto evolutivo, parecemos no ser nadie ni nada, pero yo ahora estoy aquí, escribiendo estas líneas, porque mis antepasados superaron cataclismos, glaciaciones, pestes y miles de batallas entre ellos. Hasta la guerra decía Heráclito que era necesaria porque su filosofía funcionada sobre conceptos contrarios: “Es necesario saber que la guerra es común, la justicia discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad”, dijo el sabio de Éfeso.

El coronavirus es algo menor en comparación con lo que puede que esté por venir. Ese bichito insignificante es capaz de extenderse por el mundo en poco tiempo y ponernos a todos muy nerviosos. A su vez, es un maestro de la vida que nos anuncia que nuestra existencia pende de un hilo y que él no es más que un adelanto de plagas reales que nos harán temblar de verdad hasta el punto de no tener ni ganas de decir idioteces por las famosas redes sociales.

Sin embargo, el humano se revuelve y empieza a buscar soluciones en los laboratorios, los hospitales y en las diversas estancias de poder. Y sale adelante. En el planeta Tierra sólo un factor puede tumbar al humano y es el humano mismo, intentando acabar con el que supone su enemigo acaso logre terminar consigo mismo. El mono que bajó de los árboles para caminar sobre dos extremidades quiere ser Dios y puede lograrlo, creo que ni siquiera el famoso cambio climático acabará con él porque también controlará ese problema. A toda esta dinámica algunos estudiosos la llaman era posthumana, suena fuerte y misteriosa la expresión, pero lo cierto es que, gracias a ella, ya están empezando a ver los ciegos y a caminar los inválidos.

El coronavirus es pan comido comparado con eso y con lo que va a venir, por ejemplo, el problema de las macrobacterias o superbacterias que son otros bichos a los que cada vez les importa menos que los ataque un antibiótico porque ya hace tiempo que nos negamos a sufrir lo más mínimo y abusamos de esas pastillas y los bichos no son idiotas porque siguen leyes darwinianas de resistencia a los factores adversos del medio ambiente, igual que hacemos nosotros. Por ahora hemos vencido pero no estamos a salvo de nosotros mismos.