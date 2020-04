Nos estamos relajando

No lo digo yo. Lo percibes tú. No lo quieren reconocer muchos gobernantes. Pero, la realidad, es la que es. El comisario José García Molina, subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, señaló este sábado 4 de abril que se está observando "un cierto relajamiento en el cumplimiento de las normas" relativas al confinamiento. Vamos camino de la tercera semana de confinamiento y la inmensa mayoría de la ciudadanía está cumpliendo. Ante esto, mi admiración. Aunque sea nuestro deber, cuesta quedarse entre cuatro paredes que a veces se empequeñecen. Pero, en mi salida semanal a hacer la compra, noto relajación excesiva.

Atrás quedaron las impresionantes imágenes de patrullas por doquier casi en cualquier calle de tu pueblo o ciudad, militares visitando pueblecitos o altavoces alertando al más puro estilo II Guerra Mundial. Cuando más necesario es el confinamiento y centrar esfuerzos en no salir, más laxos nos comportamos.

Cada vez más vemos a algún que otro vecino que aprovecha que tiene perro para pegarse su salida kilométrica sin mascarilla ni guantes, incluso quedando en algún recoveco con algún amigo para departir de lo divino y de lo humano. Cada vez más vemos a ese matrimonio que, ni corto ni perezoso, va en el mismo coche casi a diario a comprar lo mínimo. ¡Egoístas! Cada vez más vemos menos vigilancia en las calles a pesar de las presuntas multas y las campañas de disuasión. Hoy mismo he podido ver un par de coches desde mi ventana con dos ocupantes como si no ocurriera nada: piloto y copiloto. Eso sí, con guantes... Cada vez más vemos menos tensión. Cada vez hay más miedo en señalar con el dedo al que no cumple cuando tú ni siquiera puedes ver a tus padres o abuelos. Cada vez más hay menos respeto al virus.

Y no sólo es la percepción de muchos de los que estamos confinados cumpliendo casi a rajatabla -algo se nos escapará- lo que nos piden. Esta gran mayoría, entre los que me encuentro, sale a comprar con mal cuerpo, respira levemente a las 8 de la tarde en sus balcones o cuando va a tirar la basura con la suerte de que el contenedor más cercano está a 200 metros de la puerta de su casa. Les decía que la sensación no es únicamente ciudadana: lo dicen los que mandan. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no aplican las medidas e imponen multas? Se trata de la vida. Actúen

Esta sociedad está aprendiendo a pasos agigantados nuevos estilos de vida, de trabajo, de relaciones sociales, de sufrir. Pero sigue existiendo esa otra España que desoye, egoísta, insolidaria y chabacana que sigue viendo esto como un periodo vacacional. Y muchos de éstos, con estudios universitarios -para que nadie coloque clichés-. Lo peor del ser humano no se arregla en las aulas. Es cuestión de educación familiar.

Por eso tú que me lees, transmite rápido este mensaje si quieres volver a abrazar a tu abuela que sigue sola en su casa; besar a tu novio o novia que sigue en casa de sus padres; sentir el cariño de tus alumnos en clase, a pesar de su adolescencia y sus días menos buenos; quedar en el bar de la esquina con todos tus amigos y brindar por haber superado esta puñetera pandemia; reunirte con tus compañeros de trabajo a los que ves teletrabajando conciliando su vida familiar y laboral bajo el mismo techo. Pero hazlo también por aquellos que no han podido despedir como se merecen a los suyos, víctimas de este virus o de cualquier dolencia; por los que han perdido su trabajo y están agotando los rezos para que todo esto acabe cuanto antes y poder volver al tajo; por los más necesitados. Así que, políticos que gobernáis, ayúdennos ante estos insensatos porque nos estamos relajando.