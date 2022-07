Nos hemos librado de Rosalía

El director de la Bienal ha declarado en una reciente entrevista que le ofreció a Rosalía la clausura de la cita, pero que se lo impedía su gira americana. No es que la cantante catalana no pueda cerrar la Bienal. Si el Niño de Elche viene a repasar su obra, como si fuera el Chacón de este tiempo, claro que encajaría la artista de moda. Chema Blanco vino a dar la puntilla al festival de festivales, y está en ello. Este hombre dice unas simplezas en las entrevistas, que deberían ser estudiadas en un congreso. Ha dicho, por ejemplo, que Israel Galván es el bailaor más flamenco del mundo. Así, sin anestesia ni nada. Claro, un hombre que no sabe aún qué es el flamenco, es capaz de decir algo así. Lo van a poner en la calle en cuanto se celebren las elecciones municipales de mayo, si no se va antes, porque si en un calentamiento se fuera le podría perjudicar al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que quiere seguir siéndolo. Así que el alcalde le va a aguantar todo lo que haga falta a un señor que vino de acabar con el Festival Flamenco de Nimes para hacer lo mismo con el de Sevilla. Un señor que dice que Galván es el bailaor más flamenco del mundo, que trae al Niño de Elche para que repase su obra flamenca y que haya intentado clausurar el festival con Rosalía, es un peligro para el festival y para el flamenco en general. Antonio Muñoz le debería pagar un curso intensivo de flamenco o una buena juerga en Jerez o Lebrija, para que sepa lo que es el flamenco. Y decirle que su obsesión con la crítica no es buena para la Bienal, porque crea mal rollo. No quiero imaginar lo que puede pasar cuando comiencen los espectáculos y los críticos independientes hagan su trabajo. No es que queden muchos, la verdad, pero alguno queda. Chema Blanco ha tildado de “salvaje” a la crítica flamenca sevillana e incluso habla de “intereses”. Si conoce esos intereses, que denuncie, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Lo mismo que ha venido a acabar con el flamenco tradicional, que acabe también con la crítica rancia o trincona, esa que no entiende su concepto de este arte. Este hombre tiene un problema con el flamenco tradicional, si piensa que es algo ya rancio. Por eso ha intentado cerrar con Rosalía y no con un homenaje a Manolo Caracol, con motivo de los cien años de su nacimiento como cantaor en el Concurso de Cante Jondo de Granada.