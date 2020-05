Decía Mario Benedetti: "En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas" ¡qué buena reflexión contenida en una frase tan sencilla! el célebre poeta uruguayo estaba en lo cierto al recomendarnos que nos mantuviésemos alejados de:

- los círculos viciosos: aunque el círculo es la figura geométrica más pura, al llevar el apellido de "vicioso" nos hace referencia a la repetición encadenada de hábitos, ideas, pensamientos, actitudes... que no nos llevan a ninguna parte (bueno sí, nos llevan a la reiteración sin fin del problema).

- Los triángulos amorosos: como se suele decir, "el amor es cosa de dos", en el momento que entra un tercer elemento... ¡se termina el contento!

- Las mentes cuadradas: hace referencia a una mentalidad cerrada, con fronteras muy bien delimitadas, que es incapaz de ver más allá de lo que ya conoce. Digamos que es el antónimo del "PC" del necesario Pensamiento Creativo, esa mentalidad abierta que te permite alcanzar y hasta sobrepasar tus objetivos. Las mentes cuadradas son la seña de identidad de los aburrimuertos mientras que el "PC" es el DNI de los "creativivos", estos últimos son los que consiguen triunfar en nuestro mundo, un mundo tan dinámico como cambiante e imprevisible.

Más allá de círculos, triángulos y cuadrados

Yo añadiría una línea más al consejo de Benedetti: "procura tomar conciencia de que nos movemos en elipse". Hace unos días ví la película "Ágora", centrada en la figura de la filósofa griega Hypatia. Ella era una gran matemática y astrónoma, pasó buena parte de su existencia intentando descubrir cómo se movían los planetas y, en concreto, La Tierra. Entonces se creía en el geocentrismo, es decir, La Tierra permanecía en el centro del Universo, estática, y el sol así como el resto de los planetas girarían, en círculos, a su alrededor. "Ágora" cuenta que Hypatia era partidaria de la teoría heliocéntrica (el sol como centro y La Tierra girando a su alrededor) y que descubrió que, a pesar de ser el círculo la figura perfecta, el movimiento que describía nuestro planeta alrededor del sol era elíptico, esto es, en forma de elipse.

"Elimperfectos"

Cuando pienso en una elipse, viene a mi mente la imagen de un huevo.

Un huevo no es perfecto pero es nutritivo, como la vida y también es un simpático "recordatorio existencial", pues en el día a día, tanto mejor te va, cuando le echas un par... Así me dió por pensar que, no sólo La Tierra, sino que nosotros mismos nos movemos en elipse, es decir, nuestros "movimientos" (decisiones, acciones, ideas, sentimientos, proyectos) no son perfectos son más bien "elimperfectos" y es precisamente en esa imperfección donde radica el germen de la originalidad, de lo único, lo diferente, el aprendizaje, la superación...

Elector de tu centro y tus tiempos

A diferencia de La Tierra, tú puedes elegir el centro de tu órbita. Nuestro planeta tarda 365 días en realizar su movimiento de Traslación, es una constante; tú, dentro tu "elimperfección", puedes elegír el centro de tu acción así como el tiempo de la misma. Al igual que cuando salía a correr, a veces hacía mejores tiempos que otras y en ocasiones, sólo pretendía dar un paseo rápido; tú también puedes elegir el ritmo con el que dibujas tu peculiar elipse existencial...