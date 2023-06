Nos quieren borregos polarizados

El adelanto de las elecciones generales en España amenaza con convertirse en un nuevo elemento polarizador de nuestra vida política. A tenor de cómo se han planteado por parte del presidente del gobierno, todo apunta a que no se van a desarrollar en el ambiente preciso para intentar resolver los problemas del país, sino en cómo librarse el secretario general del PSOE de dos elementos que le preocupan y le han molestado durante toda la pasada legislatura.

Hay que recordar en primer lugar que él eligió desde el principio llevar la última legislatura en clave de confrontación, al decidirse por gobernar con un partido, Podemos, en aquel momento mucho más a la izquierda de lo que, al parecer, está consiguiendo construir la actual vicepresidenta segunda. No en vano hemos escuchado a la actual jefa de Podemos referirse a Mas Madrid, integrante de Sumar, como “la izquierda cuqui”, al PSOE como “la izquierda conservadora” y a su partido como “la izquierda valiente”. Y dentro del paquete de Podemos, al lado del gobierno se integraron los secesionistas catalanes y sus exigencias de olvido del “proces” y amnistía para los que lo llevaron a efecto y los vascos con sus asesinos y cómplices en las listas electorales. Entre todos ellos, nos han procurado esta última legislatura de desatinos muy variados, aparte de las crisis derivadas de la covid-19 y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Ahora que ya tiene el presidente Sánchez a los “cuquis” y los más domesticados Sumar y sus confluencias al mando de la “nueva izquierda de la izquierda” solo queda afrontar el reto de la derecha, que, si antes eran “tres que eran la misma”, ahora son solo dos, pero van a seguir siempre con el sambenito de la “extrema derecha” porque, al parecer, los españoles somos tontos y no sabemos cómo se ha hecho desaparecer al centro liberal que apoyó al PSOE en el primer intento de hacer presidente del gobierno a su secretario general, allá por la primavera de 2016.

Así que las nuevas elecciones se van a convertir en un duelo en el que tenemos que elegir entre “PSOE o barbarie” o entre “Comunismo o libertad”. Claro que Sánchez podría haber respondido algo a la propuesta del nuevo líder del PP, sobre que el que pierda de los dos grandes partidos deje gobernar al que gane, pero hacerlo así le impediría utilizar el espantajo de la “extrema derecha” como peligro, posible gancho al que, creen, todavía podrían acogerse algunos miles de votantes “progresistas” que llevan tiempo no dejándose convencer por quién se propuso, hace siete años, convertir al PSOE en “la izquierda” para así resistir el empuje inicial de Podemos. Empuje que se ha ido desintegrando poco a poco entre las baladronadas de su antiguo líder y las meteduras de pata de sus ministras.

El que con ese comportamiento se haya convertido al histórico PSOE en un partido populista solo moderado algo por nuestra pertenencia a la Unión Europea y por la presencia aún de dirigentes como Josep Borrell, García Page, Lambán, Fernández Vara, Felipe González y algunos otros (unos doscientos de los cuales este jueves se manifestarán sobre lo que está ocurriendo), no parece importarle nada a una dirigencia actual ciega y sorda a un electorado que cada vez se reduce más, dirigencia que solo atiende a la estrategia que le viene mejor a los socios catalanes y vascos, como subgrupos que, en vez de pensar en el conjunto de la sociedad española, solo piensan en competir con los secesionistas de sus territorios con su mismo lenguaje. De esa forma, no podía ser sino lo que está ocurriendo: que los partidos regionalistas o provincianos surgen como setas y consiguen cada vez más votos ciudadanos, convirtiendo al Estado de las autonomías en unos “reinos de taifas” o en comunidades tribales. Según estimaciones, con los resultados del pasado domingo, éstos pasarían a tener entre 62 y 66 diputados en el Congreso próximo cuando ahora tienen 44.

Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la ciudadanía española, que se identifica en sus dos terceras partes con el centroderecha o el centroizquierda, tiene que optar por la izquierda-extremaizquierda-nacionalistas o por la derecha-extremaderecha. Nos quieren borregos polarizados, no ciudadanos conscientes ¿Hay idea de España? Y no puede negarse que esta polarización lleva años siendo impulsada en primer lugar por este “nuevo PSOE” y que el PP se dejó arrastrar al mismo con su desvergonzado proceder en la destrucción de la alternativa liberal, de Ciudadanos, aunque la primera piedra fuese puesta por el PSOE cuando designó “las tres derechas que son la misma derecha” y en el propio Ciudadanos un dirigente torpe pensara que el centro puede sustituir en España a una derecha conservadora que, siendo muy vieja, sabe mejor que nadie cómo comportarse para seguir siendo un elemento fundamental del sistema. Algo que muchos pensábamos que el PSOE también sabía, en su caso, para hacer una izquierda constructiva y modernizadora que tuviera la misma función, de lo que Pedro Sánchez se ha encargado de sacarnos de nuestro error.