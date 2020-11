El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ofrece hasta 10.000 puestos de trabajo para recoger fresas en Huelva la próxima primavera. ¿Vendrá, como todos los años, mucha gente de Marruecos y de Europa del Este, o esta vez se arremangarán todos esos que se indignan con la llegada de la inmigración? Por decirlo en ese lenguaje que tanto les gusta: ahí está el tajo. Que hay mucho paro.

Los de Europa del Este y los de Marruecos vienen seguro. De hecho, lo saben de un año para otro, al igual que muchos andaluces se conocen el camino de Francia cuando la vendimia. Pero, aun así, ya ven: hay tajo para 10.000 más. De modo que hasta el 1 de diciembre tienen una oportunidad de oro todos esos indignados que gritan ese tipo de consignas que empiezan con la cantinela de que primero, los españoles. Pues eso. Que Huelva está muy cerquita, y al margen de las gambas y el jamón, genera una labor importantísima con sus frutos rojos que nadie como los más patriotas de la patria podría recolectar mejor.

El problema es que muchos de los que critican la llegada de inmigrantes para hacer lo que ellos no harían jamás –coger fresas y otros frutos del campo, cuidar a sus propios padres y otras labores dignísimas pero evitables- cambian enseguida el discurso cuando se trata de pillar una paga, porque este gobierno y los demás se han especializado en las últimas décadas, según ellos, en ayudar más a los inmigrantes que a ellos, y a cualquiera que viene de fuera le zampan mil o dos mil euros mientras que ellos tienen que trabajar muchísimo, de modo que, cuando surge una oportunidad de trabajo, lo mejor es que lo hagan los inmigrantes mientras ellos cogen una de esas pagas que también nos quitan los inmigrantes, y así se equilibra un poco la justicia. Que aquí quien no corre vuela, suelen decir. Es que nos obligan a ser malos. Y es por eso que, mientras nos quitan todo el trabajo, hay tantos en España que se esfuerzan porque al menos no nos quiten todas las pagas. Son los que se ofrecen voluntarios para cobrarlas, aunque no les parezca bien porque son cosas de comunistas, y solo lo hagan por compensar.

No se crean: cansa lo suyo ser un patriota de pura cepa. Te obliga a estar siempre al quite, y sin doblarla.