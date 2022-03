Nos van a joder vivos

La exclusión social se refiere al proceso por el cual las personas son excluidas para participar en la sociedad de la que son parte. Dicho proceso da por consecuencia la privación múltiple, que se refleja en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Hasta aquí, es lo que diría un experto sobre lo que significa la exclusión social. Informes solventes nos dicen que unos once millones de personas están expuestas a ese riesgo. O sea, somos un Estado rico y un país pobre, dicho anoche mismo por un economista de prestigio. Porque España no está ni mucho menos entre los países más pobres de Europa. Estamos en el puesto decimocuarto de los países con mayor Producto Interior Bruto (PIB), del mundo. Si no somos un país pobre, ¿cómo es que tantos millones de personas no pueden participar en la sociedad de la que son parte?

La pobreza que hay en España es inexplicable, pero la hay y contrasta con el enorme gasto público, que no para de crecer. En 2020, alcanzó el 52,4% del PIB, que es una exageración. Creció en 64. 242 millones de euros, para que se hagan una idea. Pero estos son meros datos técnicos que escapan a la inmensa mayoría de esos pobres que en un país forrado dejan de sentirse parte de la sociedad, aunque trabajen. Porque en España, y es tremendo este dato, aun trabajando se puede ser un excluido social, quedarse fuera de la fiesta o el baile del bienestar. Ver cómo tu vecino se va a la playa en verano una semana o puede ir al dentista para no ser un desdentado, y tú no. O que puedes morir de frío por no poder pagar la calefacción, que está ocurriendo. Por usar un lenguaje más claro, que se entienda mejor.

Es tan fea la pobreza, que el pobre la esconde. Sin embargo, los gobernantes no disimulan el derroche. El Gobierno debería de tener un gesto con la ciudadanía y eliminar al menos seis ministerios, que sería un gran ahorro de miles de millones de euros al año. No es de recibo que en un país con tanta pobreza y con tantos millones de personas con problemas para llegar a final de mes, el Gobierno apriete tanto mientras sus desvergonzados gobernantes no tienen ni un solo gesto de austeridad. Ni siquiera en estos difíciles momentos, con los precios por las nubes, las ayudas públicas que llegan tarde o no llegan nunca y un panorama en general que apunta a que nos van a joder vivos, porque no habrá bajada de impuestos sino paguitas o subvenciones para que dependamos del Gobierno. Del peor gobierno posible, en el peor momento.