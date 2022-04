Nos vemos en el centro

El Partido Socialista, o sea, Sánchez, le va a pedir al nuevo líder nacional del Partido Popular, Núñez Feijóo, que emprenda un viaje al centro si quiere que haya entendimiento entre los dos grandes partidos del país. Se supone que don Aberto, que no es tonto, le dirá que empiece primero, que a él le da la risa. Que suerte lastre populista de extrema izquierda, y a la Lastra, que es más lastre que Echenique y la Montero juntos. La asturiana es la chusca del partido. Ayer bromeaba con el PP y la corrupción. Ella, que es de un partido centenario con un historial de corrupción que no cabría en un disco duro tan grande como un contenedor de los del muelle de Sevilla. Nada de pactar con la extrema derecha, y mucho menos gobernar con ella, que eso de traicionar a la democracia y a los votantes es solo cosa nuestra. Como Feijóo ya ha prometido voluntad de colaboración con el Gobierno en todo lo que sea bueno para España, Sánchez le tendrá preparada una buena remesa de propuestas, sobre todo un asunto pendiente que llevan mucho tiempo atascado, como el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya huele.

Daba un poco de pena ayer leer a destacados socialistas atacando al nuevo equipo del PP, con Feijóo al frente, en vez de celebrar que haya un nuevo presidente, además con un enorme prestigio político y buen talante, como es el gallego. Esto solo demuestra que en el Partido Socialista hay miedo a perder el poder y saben que es lo más probable que vaya a pasar en cuanto haya elecciones. Si el nuevo líder de la derecha democrática ha llegado tendiendo la mano al Gobierno, como corresponde a su carácter de hombre de Estado, no parece lógico que hayan soltado a los perros para que le muerdan los tobillos. Y tampoco es de recibo que los populares, que la última vez que gobernaron fue un verdadero fiasco, salvando a los bancos y no a los ciudadanos y vaciando la hucha de las pensiones, se presenten ahora como los salvadores, de nuevo, de España. Feijóo le va a ofrecer a Sánchez un “pacto de gobernabilidad sin contrapartidas a cambio”, según titula hoy El Mundo en portada. Pero lo que Sánchez quiere es el apoyo de Feijóo para no hundirse del todo con lo que hay y con lo que viene, que es mucho peor. Quiere la ola de la oposición, que reconozcan su buena gestión con todo en contra, y solo aceptará del nuevo PP, lo que le mantenga en la Moncloa. Lo demás, a Sánchez le importa un pimiento.