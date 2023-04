Nuestra fe y la malaje catalana

Anoche me dio que pensar que el Día Internacional del Pueblo Gitano, una semilla tan fundamental de Andalucía, cayera en Sábado Santo, el único día en que Dios no nos puede defender porque está muerto. Resulta que también ayer nos enteramos de la burda burla contra la Virgen del Rocío por parte de unos catetos sin gracia en una televisión catalana. No tuve más remedio que recordar cómo los gitanos, desde el lejano Oriente, llegaron a Barcelona en pleno siglo XV, cuando los catalanes de entonces con ínfulas de superioridad no podían imaginar cuánto iban a trabajar en el desprecio hacia el resto de la península.

Es curioso que, a estas alturas tan maduras de la Historia, el supuesto humor que se hace en la televisión pública de esa comunidad construida con el sudor de los andaluces no tenga otro ingrediente que el odio a los andaluces, a nuestras costumbres, a nuestra fe, nuestra cultura, nuestra manera íntima de mirar el mundo. Y es curioso porque, desde una perspectiva histórica, nosotros tendríamos muchas más razones para burlarnos de esos intelectualoides gafapastas que siempre han practicado esa horrible costumbre de contar los chistes más serios que una alpargata. Y sin embargo no lo hacemos, porque para reírnos siempre empezamos por nosotros mismos, lo cual es una señal suprema de inteligencia, y además consideramos imprescindible que surjan el ángel, la gracia, el duende o la musa, criaturas que no pueden sobrevivir en un hábitat tan malaje como el que representa esa costumbre humorística de que un señor que habla más hacia adentro que hacia afuera se haga el gracioso en la certeza personal y solitaria de que cobrará lo suficiente por ello.

Hoy domingo, Día de la Resurrección que siempre coincide con la plena primavera, me enorgullezco especialmente de haber nacido aquí. Será suerte, será azar, pero mañana será lunes y volverá a amanecer para seguir trabajando por esta tierra rica y lúcida que va a seguir llamándose Andalucía y que va a seguir creyendo en lo que le da la gana. Amén.