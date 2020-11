Nuestra libertad

Tantas manifestaciones contra el toque de queda que impide emborracharse en la calle revela hasta qué punto se ha maldigerido el concepto de libertad entre una juventud a la que no se le ha explicado qué significa ser libre.

Cansa ya tener que recurrir a la falta de libertad de la dictadura, pero tal vez porque ese recurso se ha quedado anquilosado después de casi un siglo sin contarse con pelos y señales y luego, cuando se ha desempolvado del baúl de los recuerdos, los unos han amoldado el cuento a sus exclusivos intereses propagandistas y los otros lo han endulzado con miles de banderitas como sobre un postre empalagoso. De modo que la mayoría de la juventud, huérfana de explicaciones rigurosas en este país sobre el concepto de libertad y su antonimia, se ha hecho mayor considerando todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil y sus derivadas una historia alucinante de abuelo cebolleta. Al fin y al cabo, en los libros de Historia siempre ha sido más limpio saltar de la guillotina francesa a los desvelos de nuestra fugada Isabel II y la vuelta de sus hijos como mucho. Lo demás suele ser delicado. Y casi nunca da tiempo.

Ahora desembocamos abruptamente en una crisis total, porque el problema global aglutina una crisis económica, financiera, laboral, política, ética y social. Y las lógicas manifestaciones de tanta gente con fuerzas para manifestar sus posiciones no son serios alegatos contra los designios a la deriva de la clase política mirando por sus intereses partidistas, sino barricadas de una noche quemando contenedores porque los gobiernos –ya hay que hablar en plural- se han puesto con la hora de vuelta más severos que los papis. Y eso es lo que ha cabreado al niñaterío.

Ni siquiera hay grandes referentes entre las oposiciones de cada gobierno, porque también las oposiciones se han malcriado en la creencia de que su trabajo consiste exclusivamente en decir exactamente lo contrario de lo que diga quien manda. Lo puede hacer cualquiera. No dan ni para dilucidar que negar dos veces es afirmar. De modo que en su laberinto de no es no y sí es sí pero luego no dependiendo de quién haya dicho sí nos están arrastrando a todos a este callejón sin salida en el que el bicho se hace tan fuerte.