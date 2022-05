Nueva E-TA-PA

Ya casi ha terminado el curso, los niños preparan con ilusión sus funciones de teatro, bailes y fiestas varias para despedir el año escolar por todo lo alto, su mirada ya se ha posado en el verano... A mí me gusta sumarme a su espíritu entusiasta, los adultos somos más proclives a interpretar estos momentos en clave de nostalgia pero los niños son más listos y lo hacen en clave de ilusión, alimentados por la curiosidad de lo que vendrá en lugar de centrarse en lo que dejan atrás...

¡Mi padre solía decir eso! «Hija mía, la vida son etapas» y bien, ¿qué es una «etapa»? una parte del camino, esto quiere decir que con cada nueva etapa, literalmente, estamos «progresando» (en gerundio) añadiendo algo nuevo a lo que ya conocíamos, aprendiendo y desarrollando una porción de nosotros mismos... Es curioso, creo que todos somos «parte y camino», quiero decir que la historia de esta original trayectoria que es la vida sería diferente si tan sólo uno de nosotros no formara parte de ella... Piénsalo... No serías quien eres hoy sin los padres que has tenido, sin tus hermanos, amigos, pareja, profesores... ¡Ni ellos sin ti! Cada uno supone un aporte de valor para que el camino sea mejor.