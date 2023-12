Núñez Feijóo, Carmen Miranda y Pedro Sánchez con su circo

Alberto Núñez Feijóo, según él mismo dice, no ha sido presidente del Gobierno de España porque no ha querido. Tampoco es como Carmen Miranda por la misma razón. Fruta le sobra al jefe de la oposición española, todo hay que decirlo.

Ya ha dicho que sí, que se reúne con el presidente Sánchez aunque la cita tendrá lugar en el Congreso de los Diputados y no en el Palacio de La Moncloa. Una forma como otra cualquiera de deslegitimar a Sánchez, no reconocerle como presidente del Gobierno y, de paso, no asumir los resultados de unas elecciones limpias y democráticas. Aquí ya vale todo.

La política española se ha convertido en un circo en el que faltan domadores, equilibristas, contorsionistas o forzudos. Da la sensación que el espacio se está llenando de narices rojas y sólo eso. No se puede tener menos respeto a las instituciones, no se puede ser más cortoplacista, no se puede ser más sectario. Unos por una cosa y los otros por la contraria. Eso sí, se complementan de maravilla. No hay día que no tengamos un engaño que diseccionar, un disparate que descifrar o a un filibustero en el Congreso de los Diputados mostrando cómo se tocan las narices sin el menor sentido.