Nuñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Almeida y Yadira Maestre ¿a Eurovisión?

Soy indio de la India y le parezco raro a casi todo el mundo (en España; en India soy de lo más normal). Me pasa lo que al personaje de «El sexto sentido» (el niño) que, a veces, veía muertos y nadie le creía. No veo espíritus aunque sí veo cosas extrañas (en España) que otros no alcanzan a ver (eso parece por sus reacciones, mejor dicho por su falta de reacción). Y siento miedo, porque puedo estar perdiendo la cabeza, porque he llegado a creer que me hacen luz de gas.

Por ejemplo, he visto a Alberto Nuñez Feijóo, a Rodríguez Almeida y a Isabel Natividad Díaz Ayuso, junto a una telepredicadora sudamericana (de esas que no dejan de decir ‘aleluya’ a mitad de frase aunque hable de macroeconomía) bailando y cantando y celebrando no sé qué cosa. Y debe ser que veo cosas que otros no ven porque si esto lo hubieran visto los arzobispos, obispos, deanes de catedral, arciprestes, sacerdotes, diáconos o novicios, se estarían llevando las manos a la cabeza, estarían escandalizados y gritarían la herejía desde sus púlpitos. Porque esta cosa de la telepredicadora no tiene que ver nada con un cristiano católico romano cualquiera. En eso estamos de acuerdo ¿verdad? Esto para la Conferencia Episcopal no deja de ser una mala caricatura de lo que debe ser. Sin embargo, los tres políticos del PP venga a cantar y a bailar, como si quisieran conseguir una plaza para representar a España en el próximo festival de Eurovisión.