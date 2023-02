(A la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a sus Capataces, Paco y Emilio Ceballos)

Tengo mis sueños cumplidos, y todos por cumplir...

Ocurrió en la noche de los sueños.

Sevilla, con tu venia.

Y suena “La Pasión” de fondo...

Y todos mis recuerdos se llenan de vida, se iluminan las ilusiones en busca de mi destino.

Me golpea la evocación de la añoranza. Un siempre que se hace eterno en mi presente.

Bendita la música del Señor, bendita su sinfonía, benditos ellos, Almirantes marineros de una Esperanza llamada Triana que llevan escritas las oraciones en sus pentagramas.

Esos acordes me llevan a lo más profundo de mis sentimientos, en esas notas del alma donde las cornetas lloran, invocan, susurran, y hasta gritan en silencios de amor que me remueven las vivencias de una noche mágica que se clavan en mi pecho.

Los recuerdos se quedan atrapados en el tiempo, esa suprema melodía me supera...

Me suena a ella, me suena a Triana.

Y llega Triana...

¿Y que tendrá Triana que me duele hasta su nombre?

Tiene corazón, tiene sabor, aroma, olor, tiene vida. Es el amor deseado. Es el sueño y la locura que siempre hubiera soñado tener, si la vida, no me hubiera puesto a sus pies.

Y cuando la conoces, la sientes, y la tienes, te engancha, te atrapa, te devora...

Tiene abuelas de moños grises altos en el pelo que no fallan a su cita, trovadoras del arrabal que son las mejores embajadoras de mi barrio, madres que saben transmitir el

sentimiento a generaciones venideras, y Triana tiene, con permiso de la ciudad más bonita del mundo, mi corazón.

Es su belleza engreída, altanera, arrogante. Es la niña guapa de una Sevilla enamorada.

Es mi vida, mi alma y mi manera de sentir.

Que al dolor de Triana,

Le lloran, le imploran, y rezan.

Y rezan sus callejuelas,

Y rezan sus adoquines,

Y rezan sus gladiolos,

Junto al llanto de su cera.

Y rezan sus acordes,

Y reza la melodía,

Y reza la partitura,

De su música y cadencia.

Como rezan sus costales,

Bajo esas trabajaderas.

Confesaré algo íntimo ocurrido en la locura de esa noche esperada.

Fue en la Madrugá de hace unos años y quedó grabada para lo eterno en lo más profundo de mi alma.

Salía al amanecer de la mañana de comentar el paso de las hermandades de la Madrugá por la tele con ese equipo que tanto quiero de “La Pasión” de Víctor García Rayo, sí, también llamado La Pasión, todo encajaba.

Estaba roto después de un Jueves Santo pleno y una noche para el recuerdo en los estudios entre cámaras y tantas emociones, mi cuerpo me decía para casa, pero mi alma me recordaba que Triana estaba llegando a la calle Adriano, no me lo pensé y hasta allí me fui, y en la misma puerta de la cofradía del Miércoles Santo me vi. Todo parecía un presagio.

Contemplaba extasiado en El Baratillo la espera del paso del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, y sí, digo bien, contemplaba extasiado la espera, porque iban llegando costaleros del relevo al lugar, y los miraba, los admiraba, y como la inmensa mayoría eran amigos, iban llegando, y nos dábamos un abrazo, un beso, y comentábamos la noche...

Y reconozco que los escuchaba pero no los oía, los miraba con una envidia sana de amor, satisfacción, alegría y devoción, que juro por mi honor, que me preguntaba, si eran conscientes de lo privilegiados que son. Y la respuesta es fácil.

! Claro que lo saben ¡

Y lo demuestran. Y lo interpretan. Y lo sufren. Y lo disfrutan.

Yo, que “YO SOY” costalero de mi Dios, un Soberano Poder que recorre mi vida y que conmigo estará hasta el final de mis días, y también de todo aquello que siempre soñé, no de lo que haya podido, sino de lo que he querido, y de lo cual me siento tremendamente afortunado, soñaba allí apoyado en la puerta del Baratillo, que era costalero de esa cuadrilla del compás, de esa cuadrilla que lleva por nombre Triana, y que por Triana muere bajo sus trabajaderas.

Una cuadrilla de raza, de sentimientos, de nobleza, una cuadrilla de hombres que devoran la fe, costales y querubines de una Triana que reza, y que siente, costaleros insultantes de poderío que tocan el cielo al compás del Señor.

Costaleros por amor al Señor, a un oficio, a una afición... costaleros por devoción.

Por amor a su hermandad.

¿Por qué dudan y juegan siempre con el sentimiento y la devoción de los costaleros?

Pues yo me sentía costalero de Triana...

Porque para ser costalero de Triana, la tienes que sentir, vivir y te tiene que doler.

Y llegó...

Y no me pregunten, no lo sé explicar, pero cuando llega el señor de las Tres Caídas y encara la capilla torera, y miro su cara, mis lágrimas resbalan embobadas orgullosas de mi gente, de mi barrio, de mi espíritu... costalero.

Miré la cara del vecino más antiguo de Triana y sentí un escalofrío en todo mi cuerpo.

Lo vivido allí se enmarcó con molduras de forja trianera, labradas a fuego y cosidas con el sentimiento, por una devoción en lo más íntimo de mi corazón.

Chicotás valientes al son de una armonía concebida para el Moreno caído de Triana.

!!!Pellizcos en el alma!!!

Allí se rinde Sevilla a la Triana más de verdad en una ovación que nace en el alma y llega hasta el sentimiento más profundo.

... a los lejos suena un Viva Triana y Sevilla responde.

!!!Y yo digo que Viva!!!

Grande ese pórtico taurino del Arenal para una faena de ensueños...

Y llega la hora de marcharse buscando el barrio que lo espera huérfano de su Dios.

Y esas manos que duermen el timón mas ansiado del océano, ese Ancla de plata donde se posan las de Paco y Emilio Ceballos, me llaman, y me acerco hasta poder oler el bendito aroma que desprende esa cuadrilla de tíos valientes hasta el respiradero, y escucho... y esa conversación entre capataces y costaleros de Triana, y yo allí, escuchando aquellas palabras que no olvidaré mientras viva, y que quedaran grabadas en las sagradas escrituras de mi alma, explota en un emocionado sentimiento y ya no puedo contener la emoción, escucho a sus capataces, escucho a sus costaleros, y solo me queda gritar, gracias, gracias y mil veces gracias.

Nos fundimos en un abrazo, y me retiro...

Un nazareno de antifaz morado consuela mi desahogo en el terciopelo que siento en mi cara.

Abrumado y agradecido me pierdo entre la multitud, mi alma no puede más, un sueño de amanecida que me lleva sobre los pies hasta buscar mi descanso, soñé lo vivido, desperté, y fue real.

Son las cosas de Triana... y ocurrió en la noche de los sueños.

GRACIAS, Triana.

“YO SOY” todo tuyo.