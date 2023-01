Odio desde el periodismo

Hace un tiempo vi un encontronazo de un periodista español con el diputado y líder de Vox Espinosa de los Monteros, al que trató de una manera despiadada en Televisión Española. Cuando el político lo mandó al psiquiatra, defendiéndose de sus ataques, el periodista le amenazó con una demanda. Seguramente no llegaría la sangre al río, pero no entiendo el ejercicio del periodismo desde el odio a la extrema derecha o a la extrema izquierda, lo mismo da. Un periodista puede tener su ideología, claro está, y votar según sus ideas. Faltaría más. Pero pierde mucho en el ejercicio de su trabajo si se le nota el odio al que es contrario a su ideología cuando escribe o habla sobre él o su partido. No me refiero a la objetividad, que no existe en la opinión, pero sí a la ética. Los distintos programas de actualidad política de las cadenas españolas contratan a politólogos para que ataquen a los partidos que no entran en la línea editorial de esas cadenas. Sabido es que cada partido político coloca a sus periodistas partidarios en las tertulias de debate. Que hacen lo mismo con militantes dirigentes lo sabemos de sobra desde hace tiempo, y forma parte del juego. Lo dijo un día el socialista Antonio Miguel Carmona, en público: “Voy a La Sexta a decir lo que me dicen que tengo que decir”, soltó ante militantes de su partido. Se explica, pues, por qué están siempre mirando el móvil: para recibir órdenes. Otra cosa es que un periodista decente se preste a ser enchufado en una tele o cadena de radio para atizar a alguien al dictado de un determinado partido político. Eso es claramente corrupción periodística. Recordemos cuando Zapatero le dijo a Iñaki Gabilondo, que había que “crear tensión, porque nos interesa”, algo que supimos porque tras la emisión de una entrevista al entonces presidente del Gobierno, se quedó una cámara abierta. Imaginen lo que se mueve cada día en los despachos de las cadenas de televisión y de los partidos políticos. Dejé de ver el debate político La Sexta Noche, de los sábados, porque sentía verdadero asco ante la corrupción periodística del programa, con politólogos presuntamente colocados ahí para machacar a Ayuso, Almeida o Feijóo. Es verdad que ocurre en otras cadenas, como Trece o la pública española, pero en La Sexta rozan ya lo vomitivo. No es extraño, pues, que José Yélamo se haya estrellado con La Sexta Xplica, porque ha empeorado los datos de La Sexta Noche, que eran ya malos. Ni medio millón de personas ven cada semana el programa, siendo el único, de debate político, de la noche de los sábados. Pero no es solo un fracaso de audiencia, sino de calidad televisiva. El programa es un soberano coñazo, con demasiadas personas en el plató y, a veces, unas opiniones de odio que dan miedo. Odio, desde el periodismo.