Oigan, que no somos Amancio Ortega

Mientras más pandemia, más pidones. Los primeros, los medios de comunicación. De derechas y de izquierdas. Todos dicen que son libres e independientes pero todos piden porque pretenden ser libres e independientes. Unos echan un tufo a derechona que llega desde antes de entrar en sus sitios web y otros huelen a PSOE que espantan pero se declaran independientes y libres. Sí señor, son independientes y libres para ser dependientes y esclavos de unas líneas editoriales en las que ellos mismos se enredan. Después enredan a sus seguidores y ya está la no independencia servida. Y como hay tanta oferta y tanta gente hartísima del mismo rollo siempre, acaban por volverse pedigüeños. Los muy desgraciados se creen que yo voy a pagar para que me digan todos los días lo mismo y lancen pedradas a los mismos, dando por sentado que los otros nunca hacen nada grave, se creen que yo no sé lo que es una mente crítica y que quiero empobrecerme con sus miserables textos unidireccionales. Anda y quebrad todos que sobráis y me da vergüenza que mis alumnos crean que eso es libertad e independencia. Bueno está que en los editoriales establezcáis la línea del medio pero en cada titular, en cada información. ¿Nos tomáis por idiotas? Tal vez lo seamos, pero eso se quita leyéndoos unos días. Que Amancio Ortega os cobije.

Luego están las sempiternas ONGs de caridad y todos sus derivados. Siempre pidiendo, ya piden hasta más que la Iglesia, ¿qué harían muchos si el mundo fuera perfecto y sin pobres ni necesitados? Pues que lo estropearían para poder estudiar la carrera de solidarios pidones. “Atención, señoreas y señores, aquí retransmitiendo desde el campamento Pobres del Mundo, estamos con una joven que lo ha perdido todo”. Y venga lágrimas y venga meternos sentimientos de culpa, venga intentar que le mandemos el euro con el que salvar una vida, nada menos que una vida con un euro. La niña o la joven lo habrán perdido todo pero los pidones han perdido la dignidad, viven de la pobreza y de las desgracias ajenas, al principio hasta se agradece pero cuando se tiene una edad y el asunto sigue -corregido y aumentado- ya no hablamos de caritativos ni de solidarios sino de gente que en lugar de ir a las raíces de la pobreza ha encontrado un filón donde cubrir sus vacíos personales de cualquier tipo.

Tienen ahí al lado los barrios más pobres de España y nos muestran a los desnutridos de pagos lejanos. Si no existieran pobres no tendría sentido la religión ni el comunismo ni la cantinela de la solidaridad. Decía Nietzsche que no nos gustan los pobres porque si les damos limosna nos quedamos con un euro menos y si no se la damos nos entra remordimiento de conciencia. Claro, es que con un euro compro hasta seis panes, malos, pero seis. A mí se me retuercen las tripas cuando veo a personas necesitadas pero más cuando contemplo a personas aprovechadas de las necesidades ajenas. Yo soy un vencido, he perdido la guerra civil, he perdido la guerra fría, he perdido la guerra hasta con mi señora esposa que ya no lo es. Pero no soy un derrotado ni un estúpido, andad y que Amancio Ortega os cobije.

Ya habrán leído ustedes, pidones, lo de los pobres en España. Dice la agencia Europa Press: “La pobreza severa podría aumentar en España en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Es el diagnóstico tremendo que arroja el informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón con motivo del Foro de Davos. Según el documento, el total de personas en esta situación, que son las que viven con menos del equivalente a 16 euros al día , podría alcanzar la cifra de 5,1 millones de personas, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,9%”.

¿Qué vais a hacer, pedir más aún?, ¿preparáis ya las cámaras para mostrarnos a más harapientos y terminar de destrozarnos moralmente? Y las empresas que instalan alarmas, ¿se frotan las manos? Porque para como está el país, y lo que viene, bastante poca delincuencia hay. El Ingreso Mínimo Vital lo han repartido mal y a una minoría de los que lo precisan, se aproximan tiempos más horrorosos todavía y la gente tendrá que defender a su familia, unos para que coma algo y otros con el fin de que no los asalten los que luchan para que coman los suyos.

¿Cómo quieren arreglar eso los pidones? ¿Pidiendo? Cada día al encender la luz o beber agua o comprar algo pagamos impuestos, os cobráis el euro de ahí y que os den morcilla, a mí mientras queráis curar la pobreza con tiritas no me miréis a la cara. Decídselo a Amancio Ortega que os replicará que con los impuestos que paga y que quieren que pague y los puestos de trabajo que crea ya cumple con su parte, vosotros a lo fácil, a pedir y a sembrar depresiones. Luego pedid para que nos compremos una tonelada de Prozac. Y así sucesivamente. Patrocina el Estado hasta que haya que pedir para él, no tardaremos mucho en hacerlo.