Ojo por ojo

No sé si les pasará lo mismo que a mí pero, en los últimos tiempos, meses, años, cada vez compruebo como están aumentando, de forma notoria, las agresiones sexuales contra mujeres y como se puede deja como algo «normal», quizás por la costumbre que ya tenemos que nos den la sobremesa o la cena, por aquello que siempre surge en los informativos.

Yo no puedo quedarme impasivo ante todo ello, me arde la sangre comprobar cómo hay asesinos, violadores, o ambos, y que estén tan tranquilos, en unos casos sin ser «cazados» por la Justicia, en otros tratando de evitar su peso y en otros en prisión riéndose de todos y de todo.

Compruebo con estupor como Bernardo Montoya, asesino confeso y luego «desconfeso», de la violación y asesinato de una profesora trasladada a Huelva para ejercer su profesión.

Se llamaba Laura Luelmo y el ahora «presunto» asesino le golpeó hasta en 40 ocasiones en la cabeza y la mandíbula para violarla y arrojarla a un paraje abandonado... 78 horas de agonía por un asesino asqueroso que repetía fechorías, cabe recordar que ya cumplió condena por quitar la vida a una anciana de 82 años, Cecilia Fernández.

Bernardo es una joyita: fue condenado a 17 años y nueve meses de prisión como autor de un delito de asesinato, otro de allanamiento y uno más de obstrucción a la justicia.

Ahora lo vemos echar balones fuera inventándose como el asesinato de Laura lo cometió una ex pareja de esta, cualquier excusa es buena pero el peso de las pruebas lo señalan a él y no debe quedar sin condena, una condena ejemplar, una condena de la que se arrepienta en lo que le reste de vida, una condena que le haga ver la luz de la libertad sólo a través de los barrotes de una celda. Y créanme que pienso que se le queda corta la condena que le vayan a echar.

Tenemos el caso de Igualada donde un grupo de salvajes violó de forma grupal a una chica y casi la dejan morir, un grupo -se indican que extranjeros, de origen magrebí, supuesta y posiblemente, que todo hay que informar y corroborar- que no los han podido localizar y que han dejado a una joven con secuelas para toda la vida.

Una «manada en Cataluña» que se ríe de la Policía y a rezar por qué no vuelvan a actuar, eso si siguen en el país. Aún no los han «cazado» y deberían caer más pronto que tarde y que su presunta menoría de edad no sea freno para cumplir prisión permanente, como en el caso de Montoya. Y si son mayores pues igualmente: Justicia.

Particularmente, en este tipo de casos, prefiero aquello del «ojo por ojo», Justicia Ejemplar. En Arabia Saudí a un violador se le crucificó en 2018... ¿Salvaje? Pregúntese quién es más salvaje, si el violador y asesino o la Justicia Ejemplar. En otros países la pena no es mucho mejor.

Esto debe pararse, la Policía hace lo que puede pero no es sencillo coger a un engendro del mal como es un tipejo de estos, violento, amoral, sin sentimientos, un animal tiene más corazón que cualquiera de ellos, son alimañas para los que se debe exigir la pena de prisión permanente revisable -pero que se tarde en revisar- y que su último día de vida lo pase en la cárcel. Sólo así miles de chicas, de mujeres, estarán tranquilas y nuestra sociedad vivirá en paz sin estos criminales que no merecen nada.