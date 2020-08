Okupas, temblad, llega Espadas

Atención a lo que nos decían hace poco los medios, lo leí en 20 Minutos que es el nombre de un diario, como se sabe; en leer la noticia con veinte segundos basta: “El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha planteado una mesa de trabajo entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas para analizar la legislación vigente en cuanto a ocupación ilegal de viviendas y valorar si ese marco normativo es suficiente para combatir este fenómeno social”.

¡Menos mal!, este es el principio del fin de los okupas y todo gracias al alcalde de Sevilla, de Sevilla, nada menos. Juan Espadas ha desenvainado su apellido y cual ángel exterminador con tizona flamígera se dispone a estudiar algo que merece ser estudiado, por supuesto, por su enorme dificultad para aprehenderlo, dada su similitud con el imperativo categórico de Kant o con el ser y tiempo de Heidegger.

Hay varios personajes históricos a los que se les atribuye la famosa frase: “Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”. Espadas va más allá, quiere crear una mesa que será online, supongo, y allí reunir a todo el personal -como Sánchez desde la Moncloa- para preguntarles a todos y todas: ¿Creen ustedes que una normativa que permite que vaya uno al super y al regreso a casa la encuentre okupada es conveniente que exista? A partir de ahí comenzará el debate -bizantino, tal vez- y mientras empieza, se desarrolla, termina y se concretan sus resultados, se publican y se aplican -pongamos por caso en contra de los okupas- se siguen allanando moradas, incluso al mismo Espadas le pueden okupar la suya.

No me extraña que ante estas medidas tan drásticas e inmediatas para solucionar el problema la gente haya dicho vamos a organizarnos que si confiamos en estos nos dan las uvas del 2040. Y eso sí que le da miedo a los poderes, que la gente deje de jugar con sus móviles y diga aquí estamos. Cuando hace años los vecinos de Sevilla Este se organizaron para combatir a los proxenetas el poder les dijo de todo y la policía acudió inmediatamente. Un equipo de periodistas de televisión fue a filmar un reportaje y lo detuvieron por hacer su trabajo.

Vamos a ver, o estamos en el capitalismo o estamos en el socialismo, pero a medias tintas, no, que es lo que hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apoyada por ese pensamiento débil que se cree que los okupas tienen derechos cuando se aprovechan de las posesiones de los demás. No, se presenta uno a elecciones y si los ciudadanos te otorgan mayoría absoluta empiezas a implantar el socialismo como Castro en Cuba con su revolución. Lo nacionalizas todo o casi todo y las ostentosas casas que ocupaban los ricachones en La Habana las habilitas para que en ellas vivan varias familias. En este caso, se haría lo propio con todo el patrimonio nobiliario, rico en general, e inmobiliario de España. ¿Qué pasaría entonces?

Cobije usted, hermano progre, al que no tiene casa y tampoco patria en condiciones si desea jugar al socialismo marxista-leninista pero esto de querer hacer el socialismo sin mojarse el trasero liquidando a gran parte del capitalismo va a ser que no porque, mire usted, ni los okupas, ni los migrantes ni nadie, son los buenos de la película, en este caso los okupas son los malos y no hace falta ninguna mesa y menos tan grande para encargar a unos juristas que a esas personas se las desaloja inmediatamente con educación y de forma pacífica y se las conduce a una comisaría para que luego se encargue de ellas la justicia. Qué quieren ustedes, a mí también me gustaría que el mundo fuera hermoso y justo pero para eso hay que jugársela mucho en lugar de ponerle parches supuestamente progresistas al problema.