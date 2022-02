Olvido la Sevilla futura, por mi salud

Afirman la tradición y el evangelio de San Juan que el apóstol Santo Tomás fue un incrédulo al no hacer suya la buena nueva de que Jesús, su maestro, había resucitado. El desconfiado discípulo quería introducir sus dedos en las llagas del Señor para sumarse a lo que se le anunciaba. “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré.”, afirma San Juan que dijo el llamado Judas Tomás Dídimo. Y también añade San Juan que, ocho días después, cuando se encontró ante Jesús resucitado, el maestro le afeó que quisiera ver para creer.

No debe ser agradable meter los dedos en unas llagas y menos la mano en una raja que te provocan de un lanzazo en el costado y no obsssstante hay que reivindicar a Santo Tomás. Fue uno de los primeros periodistas y científicos cristianos, si no el primero. Como periodista, quiso contrastar él mismo la noticia, por sí mismo, en lugar de depositar su fe en otra persona o en fuentes malintencionadas o en agencias y comunicados oficiales de prensa que es lo que hacen a diario miles de periodistas por falta de tiempo, de plantilla, por flojera, hastío o por lo que sea. Como científico, precisaba la prueba empírica por muy hijo de Dios que se hubiera declarado su admirado y venerado Jesús.

Salvando las distancias, lo mismo me ocurre a mí con esta Sevilla fantástica que se anuncia justamente antes de las elecciones municipales y autonómicas. Exhausto de recibir mentiras y por mi buena salud, no me creeré todas esas maravillas hasta que no las pisen mis pies, las vean mis ojos y pueda introducir mis manos en sus cuerpos. Me olvido de las líneas 2 y 3 del metro por mi salud, para ahorrarme dinero en ansiolíticos; no leeré noticias sobre estas fanfarrias que jamás conoceré en vida y eso que todavía no soy viejo, si las conozco hechas cuerpo estaré ya para el arrastre pero lo más seguro es que me halle criando malvas y soportando la humedad del cementerio de San Fernando, ése que Bécquer, en su leyenda La Venta de los Gatos, anuncia que iban a construir. Por cierto, abandonada venta, nada de pensar tampoco en ella, es como pensar en ranas con pelos en las axilas.

Me olvido de ese reflotamiento de zonas de la Expo/La Cartuja que dan pena. ¿Los tirantes del Paquito? Que se los ponga cuando estén de rebajas los materiales, me importan un pito, me basta con evitar aquel cuello de botella que iba a ser un túnel en los proyectos de la Expo. ¿Los túneles de la SE-40? El ayuntamiento de Coria está viendo que se llevan la tuneladora y aún le exige a la Junta que le diga si puente o túneles. Otro que utiliza factores para hacer política, como los sindicatos con la sanidad y la enseñanza. Pero, narices, ninguno de ellos convoca una gran manifestación para exigirle a la ministra de Hacienda o al presidente de España que le dé a Andalucía el dinero que le corresponde. Todos piden, hala, hay que contratar a miles de médicos, cientos de profesores, túneles y metros. ¿Y el dinero? Las universidades andaluzas también quieren más dinero y el consejero de Hacienda les contestó díganme de dónde lo quito en el presupuesto non nato para dárselo. Silencio, nadie le dijo de dónde y los compañeros universitarios del PSOE tampoco criticaron la negativa del PSOE parlamentario para que aprobara los presupuestos, no fuera que Bonilla ganara por goleada las próximas elecciones.

Luego está lo del tranvía y todo eso de la conexión Santa Justa con La Campana y con el aeropuerto. Fuera, ni cuenta, en tiempo de elecciones todos los perros se sacan a pasear con correas de oro macizo y te quieren vender hasta el canal Sevilla-Bonanza. Y las Atarazanas y la Fábrica de Artillería, dos grandes centros culturales. Caramba, qué cultos nos hemos vuelto, ¿de dónde vamos a sacar tanta cultura de calidad -de la otra hay mucha- para dignificar esos hipotéticos lugares bien restaurados? Miren, si han tardado diez años en comenzar las Atarazadas cualquier cosa se puede esperar. Y además con Caixabank como principal impulsor, ¿no nos da vergüenza? Luego a criticar a los catalanes. Ni caso al asunto. Cuando lo vea hecho y derecho me lo creeré.