Ómicron y la cultura griega

No, tranquilos, no voy a hablar de la pandemia que bastante se habla ya. Lo que se me ha venido a la cabeza para escribir es que si se usan tanto las letras del alfabeto griego -que si delta, que si ómicron-, por qué no se aprovecha para impulsar en las enseñanzas de todo tipo aquella asignatura que estudiamos los de letras, que se llamaba Griego y que acompañaba tan maravillosamente al Latín. Claro, es que son idiomas muertos, disciplinas inútiles. ¿Seguro? Quien sepa bien latín y griego no necesita ni de diccionario ni de Internet para comprender el significado de cualquier palabra. Aquí llega otra objeción por parte de los cerebros prácticos. ¿Por qué perder el tiempo en aprender latín y griego estando ahí la Red? ¿Por qué detenerse en ambas lenguas muertas si lo que hay que saber es inglés que yo mismo he señalado en esta sección como el idioma a aprender dejando para casa el español o cualquier otro?

La respuesta es sencilla: porque en las lenguas y las culturas más clásicas está la respuesta a lo que hoy nos sucede, lo del inglés no deja de ser una forma de ganarse la vida y de morirse sin comprenderla del todo, esto es, de fallecer detentando la condición de iletrado aunque se haya sido muy listo. Y es que el griego y el latín son algo más que unos idiomas, representan unas culturas que son las raíces de las nuestras. Lo más sustancial de la política se originó y desarrolló en Grecia y Roma y el pensamiento filosófico griego es el origen de todo el saber científico posterior y de que hoy se sigan desplegando trabajos empírico-científicos en física, por ejemplo.

En los siglos VII y VI antes de Cristo, cuando no había telescopios ni nada de nada, andaban por la Grecia clásica unos señores a los que hemos bautizado como filósofos presocráticos. Algunos de ellos aprendieron de la cultura egipcia que hoy sólo sirve para que Harrison Ford luzca el sombrero en las películas donde un arqueólogo hace de todo menos estudiar y ejercer arqueología, un hecho que, sin duda, da más dinero que desarrollar una película sobre arqueología o filosofía y el dinero es lo que importa para que el personal se divierta y luego se sume al merchandising.

Una escuela de aquellos presocráticos fue la de los atomistas. Estos especímenes no se conformaron con que el agua, la tierra, el fuego y el aire eran el origen de todo sino que añadieron más. Para ellos, los cuatro elementos y cuanto existía estaba compuesto por pequeñas partículas indivisibles a las que llamaron ἄôïìïò (átomos), esto es, con alfa privativa, que significa “sin”, como se sabe, traducido por “sin división”. ¿Cómo dedujeron esta genialidad? Observando, simplemente observando y tal vez “tocando” el aire, den ustedes un manotazo a lo que les rodea y notarán que tocan algo pero que no pueden verlo, de lo contrario no podrían hacer nada, estarían ciegos.

El átomo se dividió, claro, y surgieron efectos como la bomba atómica pero eso no invalida el pensamiento de aquellos griegos porque aún se busca el primer ladrillo del cosmos, el que no se pueda dividir más. Los aceleradores de partículas -hay uno en el parque tecnológico Cartuja- son fruto de aquella deducción griega; nuestra democracia ya sabemos que se deriva de la griega que, aunque no era una democracia, nos vale como antecedente. Aristóteles enseñó a Alejandro Magno que extendió este saber por el mundo conocido entonces. El propio Aristóteles, al hablar de un primer motor de todo, le puso en bandeja el asunto para que Tomás de Aquino y otros dijeran que aquella filosofía “pagana” era compatible con la cristiana y entonces llegó la filosofía aristotélico-tomista.

De ahí a la variante ómicron del virus, pasando por palabras como neumático que se deriva de pneumatikos que significa aire. O hipopótamo que es igual a “caballo de río” (hippos = caballo y potamos = río). Bueno, y para qué seguir si esto no sirve para nada, perdonen que les haya hecho perder su tiempo.