Opinión y nalgas, todos tenemos unas

Bueno, a Clint Eastwood lo doblaban de otra manera en una de sus películas: “Opinión, como culo, todos tenemos uno” (o una, en este caso). Eso decía cuando sus superiores -sean políticos o policías- le decían algo que él estimaba una pendejada, más para la galería política y el mercadeo de votos que con vistas a resolver el caso de un asesino en serie. Eso le sucedía en algunas de sus películas de la serie protagonizada por su personaje Harry El Sucio. Por cierto, cuando la televisión comenzó a pasar esas cintas allá por finales de los 70 y los 80, tanto esas como las de Charles Bronson eran calificadas por El País como películas fachas porque el protagonista se tomaba la justicia por su mano. Después, cuando ya comenzó el Grupo Prisa a firmar alianzas con las productoras con las que trabajaba Eastwood la cosa se suavizó.

Con el jaleo político-judicial los medios se han buscado a opinadores de todo tipo, pero adaptados, previamente, a la idea que deseaban proyectar y a lo que querían oír y ver sus receptores. Que el medio era favorable al gobierno, conectaban con expertos que opinaban como el gobierno, qué casualidad. Que eran medios encabronados con el gobierno, aquí está fulanito o menganita, fíjense, unos pedazos de expertos que opinan como nosotros, de manera que ya tienen ustedes el cerebro más amoldado y además están contentos.

Entonces, ¿cuál es la verdad, si todos son expertos y parece que todos llevan la razón? Porque la verdad existe, la diga Agamenón o su Porquero. Agamenón: “Sí señor”. El Porquero: “No estoy de acuerdo”. Le voy a hacer caso a Agamenón, en el relativismo eterno no se puede vivir, así termina uno en un manicomio con un embudo en la cabeza. ¿Hay hechos probados y evidencias contundentes? Sí.

Señor Sánchez y demás voceros, vamos a ver si no tapamos asuntos más profundos con el culebrón constitucional y otros que se invente usted ya mismo, incluso cuando estas líneas vean la luz.

Pregunta. ¿Gracias a quien es usted presidente?

Respuesta. A Podemos que va contra el espíritu del 78 y a los separatistas que se pasan la Constitución por la entrepierna.

Pregunta. ¿Han declinado los separatistas y Podemos a hacer uso de referéndums anticonstitucionales?

Respuesta. No, han anunciado ya que van a seguir en la brecha.

Pregunta. ¿Van a consultar con el resto de los habitantes de lo que la Constitución llama España tal y como afirma la propia Constitución?

Respuesta. No, es un referéndum unilateral.

Pregunta. ¿Es eso constitucional?

Respuesta. No.

Pregunta. ¿Se ha aliado usted con este personal para diversas leyes incluyendo los PGE y otras leyes?

Respuesta. Sí.

Pregunta. ¿Ha dicho pelillos a la mar a pesar de que en 2017 hubo un alzamiento contra el Estado, utilizando dinero público, protagonizado por las fuerzas políticas con las que ha pactado?

Respuesta. Sí.

No hay más preguntas, señor presidente de este tribunal.

Conclusión: la Constitución es obra de personas muy respetables, de diversas tendencias políticas, que no querían más sangre ni más guerras en España. Usted, señor Sánchez, parece que, si no desea sangre, la está bordeando en nombre del progresismo. Sin embargo, no tiene usted un proyecto de Estado -o no quiere enseñarlo- y lo apoyan formaciones que están en guerra interna casi continua y despiden la inversión extranjera, al margen de que usted desea vencer electoralmente a costa de un feroz endeudamiento. No es que lo que tenga enfrente sea para tirar cohetes, pero al menos da una cierta sensación de orden. Usted y su izquierda -que no es izquierda ni es ná- nos pueden llevar a la ruina en todos los aspectos. No sé cómo lo harán los otros, pero peor que usted, imposible, y eso si agarran bien por los cuernos el eterno problema de España: su verdadera identidad.