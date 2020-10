Oportuno y oportunidad

Hace unos días un empresario me enviaba un artículo publicado en El Mundo en la sección de economía, el cual citaba un frase de José Luis Bonet "Basta ya de ensoñaciones y demagogias, vayamos a salvar a la gente". Yo le agradecí el envío y le contesté que suscribía al cien por cien lo que en el mismo se decía.

Estamos en una situación crítica y, la verdad, los responsables políticos deberían de darse cuenta que ya, ni siquiera ellos controlan las soluciones que proponen para no dejarnos arrastrar por la desesperación. Quien nos controla, se llama, hoy por hoy, Covid-19.

Hace unas semanas escribí un artículo en donde señalaba que los políticos con responsabilidad de gobierno estaban totalmente marcados por la pandemia que nos asolaba y que sus programas políticos habían quedado anulados por el nuevo protagonista de nuestras vidas, el coronavirus.

Insisto en que lo que hace falta de verdad es trabajar conjuntamente y no dándose la espalda. Hasta el jueves pasado el Presidente del Gobierno podía tener la excusa de no quererse acercar al PP porque, según él, era un partido muy escorado a la derecha extrema; hoy esto ya no le vale. Casado centró con energía y con valentía al Partido Popular, dejando muy claro que es este partido el que recoge el centro en su amplia mayoría de espacio. Un centro derecha y hasta un centro izquierda desnortado por un PSOE que, cada día más, se aparta de la socialdemocracia. Hoy el PP le puede decir a Pedro Sánchez que está totalmente escorado a la izquierda extrema. Sin duda le va a exigir que rompa con la misma y que vuelva a ser parte de la socialdemocracia europea.

Pablo Casado ha sido muy oportuno y esto supone que existe una nueva oportunidad para que el PSOE retome con seriedad, honestidad y lealtad una agenda de trabajo con el Partido Popular, en donde coge perfectamente Ciudadanos. Se trata de planificar un programa de trabajo que otorgue seguridad a quienes vivimos en España.

No se puede perder más tiempo porque las oportunidades también de diluyen ante las dificultades y esto es pésimo para las personas, ya que se degrada la salud, la educación, la cultura, los servicios sociales, la justicia, la política y la economía; además de las relaciones personales y sociales.

Los empresarios tienen razón cuando reclaman a los políticos que se pongan de acuerdo y que trabajen por el bien común. Lo oportuno del discurso de Casado en el Congreso de los Diputados el pasado jueves hace que aparezca, de nuevo, la oportunidad de que el PSOE y el PP puedan entenderse. Están los presupuestos trabajándose, por favor que ambos partidos no se den la espalda.

Ayer estuvo Pedro Sánchez con el Papa Francisco, sin duda éste último le habrá hablado del significado del Bien Común y de lo que hay que hacer para lograr un mundo más justo. Busquen Pablo Casado y Pedro Sánchez alcanzar este objetivo de manera conjunta. Unan al mismo a Ciudadanos, al tejido empresarial, al tercer sector y a los agentes sociales.

Hoy, Pablo Casado tiene la fuerza de un posicionamiento valiente, democrático y muy, sobre todo que muy coherente. Vamos a ver cómo responde el Presidente de Gobierno. La valentía de ambos por buscar soluciones en equipo puede hacer mucho bien a nuestro país, es la oportunidad para intentar hacer una ruta ajustada a nuestra realidad intentando superar los condicionamientos que nos está poniendo la Covid-19.

Se trata de una gran oportunidad, esperemos que Pedro Sánchez no la deje pasar, porque a partir de este momento, si ya tenía una gran responsabilidad, ahora ésta se ha disparado al infinito. Lo oportuno de nuestro Presidente de Gobierno será cambiar. Quien tiene sentido de estado tiene el deber de aprovechar los nuevos momentos para rectificar los planteamientos existentes.

Pablo Casado ha brindado a Pedro Sánchez la oportunidad de buscar consensos razonables y equilibrados. Desde el jueves pasado siempre se le podrá recordar al Presidente de Gobierno que el Presidente del PP es oportuno, siéndolo en el sentido más positivo del término.

Yo no me quiero quedar con que sí el PP ha sido hábil y estratega en la preparación de su posicionamiento ante la moción de censura planteada por VOX. Sencillamente desconozco cómo se fraguó la respuesta. Muchos medios de comunicación han escrito sobre el tema dando versiones, parece ser, bastante certeras.

Me quiero quedar con una Pablo Casado humano, sencillo, cercano y sensible ante la realidad que estamos viviendo en España. Me quiero quedar con un PP que sabe que ha tenido grandes equivocaciones y que no supo parar con contundencia lo que personas con responsabilidad y poder hacían dentro de su partido; pero que está apostando por un comportamiento transparente. Efectivamente, tiene camino por hacer; pero también es cierto que cuenta con experiencia y con capacidad de saber responder, como partido de Gobierno, a las necesidades que tenemos desde el ámbito sanitario y económico. Con un discurso sin insultos y con un lenguaje fácil de entender ha demostrado que se puede subir a la Tribuna de Oradores del Congreso con un estilo distinto y con la voluntad de ser un futuro Presidente de España. Tiene camino por hacer, y si no se aparta del espíritu que le llevó a escribir lo que dijo en Sede Parlamentaria llegará un día a ser el Presidente del Gobierno.

Estoy leyendo en estos días "La noche enamorada de San Juan de la Cruz" escrita con avidez por parte de Pedro Miguel Lamet ya que pretende que los lectores nos adentremos en la pasión que vivió el Santo, haciendo que conozcamos por igual su parte humana y su parte espiritual. En los comienzos del libro el autor nos sitúa ante el devenir desesperado de Catalina Álvarez madre de quien más tarde sería San Juan de la Cruz. Sin duda, puede ser un buen referente para Casado por cuanto su llegada a la presidencia del PP estuvo llena de dificultades. No obstante, el libro es un recorrido que puede aportarle una buena guía para llegar a ser Presidente de España.

¡Pablo has sido oportuno no tires por la borda esta oportunidad!