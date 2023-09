Oriana Marzoli en GHVIP: Maldad, persecución y tontería máxima

Oriana Marzoli es una de esas jóvenes que van de plató en plató diciendo idioteces y presumiendo de su zafiedad e incultura descomunal, una de esas jóvenes que participa en todo tipo de realities, que no ha pegado un palo al agua en su vida y que parece dispuesta a no hacerlo nunca jamás. Oriana Marzoli tiene el cerebro de un chorlito y el resto de su cavidad craneal se llena de maldad, pero de maldad de gran tonelaje. Como todo el mundo sabe, no hay tonto bueno y esta mujer no iba a ser la excepción.

Oriana Marzoli vive del cuento, es decir, de su imagen y de usar productos, por lo que cobra un buen dinero. Y vive de hacer daño, de utilizar la maldad sin filtros. Es incapaz de colocar Cáceres o Viena en un mapa, es incapaz de resolver un problema de matemáticas de primaria¸ pero sabe dañar a los otros, atacarles sin cuartel y sin razón, acabar con paciencias ajenas y destrozar reputaciones a base de cotilleos. Es incapaz de vivir sin comodidades (algunas absurdas y resultado de caprichos de boba) aunque puede convertir la vida de otro concursante en un infierno absoluto. La bronca que ha tenido en GHVIP con Jessica Bueno y la persecución a la que está sometiendo a su compañera es atroz al mismo tiempo que estúpida (le pide explicaciones incluso por cómo se viste para las galas).

Oriana Marzoli podrá tener miles de seguidores, podrá ganar dinero por no hacer nada, podrá seguir apareciendo en televisión una y otra vez, pero nunca tendrá cultura suficiente como para entender algo al margen de las fotografías retocadas y filtradas y de las cremas antiarrugas.

GHVIP vuelve a ser una jaula de grillos en la que la maldad toma posiciones, en la que el grito es lo que impone la norma y en el que la falta de inteligencia parece un valor a tener en cuenta. Una pena.