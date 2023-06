Oriana Marzoli en Supervivientes 2023: La idiotez convertida en motivo de alegría

Oriana Marzoli es una mujer que se dedica a participar en realities, a crear contenidos en redes que suelen tratar sobre productos de belleza o ropa, es una mujer superficial que ríe sin sentido su propia estupidez e incultura, que sería capaz de cualquier cosa para seguir apareciendo en los programas de televisión. Esta si que no tendría espacio en ningún otro sitio. Sin televisión basura, Oriana Marzoli se tendría que dedicar a cualquier oficio en el que los requisitos no incluyesen formación académica alguna y destrezas muy reducidas.

Oriana Marzoli representa lo más detestable de la televisión basura y de las redes sociales. Falta de compromiso, alergia al esfuerzo, encefalogramas planos, falta de decoro, falta de respeto por sí mismo y por los que te rodean, y una descomunal idiotez convertida en motivo de alegría para el que la padece.

Esta mujer ha estado colaborando en la actual edición de Supervivientes tras sus dos fracasos anteriores como participante. Su aportación ha sido más bien escasa. Risas tontas, grititos sin sentido, y una alegría disparada por no abandonar pasados un par de días. Llegó con exigencias: mosquitera, maquillaje, espejo y un peine. No se puede pedir más.

¿Hasta cuándo van a alimentar este tipo de personajes en algunas cadenas de televisión? No lo sé aunque lo que sí puedo afirmar es que todos estos que van de plató en plató presumiendo de no saber hacer la o con un canuto, todos estos que no han pegado un palo al agua en su vida, no son ejemplo de lo que es la juventud española. Decenas de miles de jóvenes españoles se dedican a estudiar y a trabajar duro para sacar las cosas adelante. A ver si tenemos suerte y alguien en las cadenas de televisión tiene la gran idea de acabar con estos parásitos.