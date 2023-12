Otra Giráldez en la Tacita

Macarena Giráldez presentó por fin su libro en Cádiz, ayer por la noche, nada menos que en lo que fue la casa del poeta José María Pemán, hoy sede de Cajasol. Casi ciento cincuenta personas estuvieron en el acto, la bailaora sevillana Ana María Bueno, el pintor Antonino Parrilla y el bailaor El Junco, entre ellas. También La Chipa, viuda de Camarón, con una de sus hijas. No recuerdo haber asistido nunca a una presentación de libro tan emotiva. Macarena es honda, pasional y con pellizco, y lo contagia todo. Estuvo en la sala, abarrotada, el espíritu de su madre, la gran bailaora sevillana Carmen Giráldez, de cuya muerte se van a cumplir cinco años el próximo jueves, día 21. Macarena se crió en Cádiz, pero abandonó la ciudad hace tres décadas por motivos que ella contó anoche mismo, dejándonos el alma como cuando pisamos un tomate maduro contra la tierra. En el libro lo cuenta todo con total crudeza. Evangelio de una mujer, historia de un corazón roto, no es un libro para ajustar cuentas, sino para resaltar el papel de muchas importantes mujeres en la vida de la autora, entre ellas su propia madre, una auténtica luchadora. Ayer hubo lágrimas en la casa de Pemán, muchas, y seguramente las va a haber también en Marbella, donde en pocos días se va presentar de nuevo el libro. En breves días estará en Amazon y todo parece indicar que venderá muchos ejemplares, porque la obra es un desgarro del alma, en la que colaboran muchas personas que adoran a Macarena y que querían también a su madre. Macarena ha tenido que dejar temporalmente los escenarios por recomendación médica y quiere seguir en el arte escribiendo. Escribir es contar historias y solo es escritor quien las cuenta bien. Esta mujer escribe con el mismo pellizco que canta y baila. Lo demás se aprende. Anoche era ya escritora, se expresó maravillosamente y transmitió el duende, que ahí está la madre del borrego del cante y de la prosa poética. Lo demás es ojana. El duende, se tiene o no se tiene.