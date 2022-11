Otra vez el espantajo, ¡que viene Trump!

De nuevo a meternos más miedo con eso de que vuelve Trump una vez que han terminado las elecciones USA en medio del mandato del pobre Biden que se equivoca más que una escopeta de caña aunque este tipo es peligroso precisamente por eso y porque es un alfeñique en manos de quienes de verdad mandan y le mandan. Trump ha declarado que con él en la Casa Blanca no habría guerra en Ucrania, que se hubiera entendido con Putin. Prefiero un Trump sin guerra a un Biden con guerra y el negocio redondo que está logrando USA vendiéndonos su gas licuado y encima a precios abusivos ante las quejas de Alemania y Francia. Con estos amigos yanquis no se necesitan enemigos.

Zelenski llevará unos días pensando en que le van a quitar sus pistolas con las que le hace frente al oso Putin, convirtiéndose en la Agustina de Aragón ucraniana, con su camiseta de barracón militar y sus portadas en Vogue acompañado por su señora. Es que, según las cuentas de las que me informan, van ya entre 50.000 y 60.000 millones de dólares enviados por los USA a Ucrania, oiga, que eso es mucha pasta, y los republicanos de allá pueden frenar esa sangría contra la voluntad de quienes en Europa están -ellos y sus medios voceros- aplaudiendo la guerra en lugar de hacer lo imposible para que acabe. Aplauden mientras se jode el pueblo ucraniano y el francés, el alemán, el italiano, el español con su progresismo y todo.

Supongo que las personas pacíficas de buena voluntad desean que se acabe la guerra en Europa y la inflación y que no llegue la deflación el año entrante. Y, sin embargo, prefieren a Biden antes que a Trump. Entonces es que no desean la paz, ¿cierto? Coinciden con los magnates del armamento y con las grandes empresas que logran gas licuado a base de destrozar el medio ambiente. Y están de acuerdo asimismo con que en la ONU no se hable para nada de los atentados contra los gasoductos entre Rusia y Europa: Nord Stream 1 y 2. Esos atentados han librado cantidades monstruosas de gas metano al mar y al cielo que van a afectarnos la salud, las cosechas y el medio ambiente en general. Pero a callar, ¿verdad? Mejor arrojar tomate sobre un lienzo de Van Gogh o pegarse al marco de un cuadro.

Por favor, que no vuelva Trump, es un machista, un racista, un xenófobo y un homófobo, aunque lo voten los hispanos en masa. Mató a Manolete, incluso, y hasta creo que hace cosas peores: compone canciones de esas horrendas que cantan en el Festival de Eurovisión para reventarlo, aunque esto no lo logra porque la gente con cualquier bafea se conforma, aplaude, salta, brinca y vota a Ucrania si se lo ordenan. Por cierto, ¿le han echado un vistazo a la frontera con México? ¿Saben cómo la mantiene Biden? ¿Se nos ha olvidado Guantánamo? A su camarada Obama no lo dejaron cerrarla y él pasa de hacerlo.

Cada vez hay más países que se truncan en dos pedazos al parecer irreconciliables: USA, Brasil, Perú, Francia, Italia, España donde, a su vez, ambos trozos se subdividen en varios más. Y nosotros aquí temblando porque puede que en 2024 regrese al poder político Trump o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un jovenzuelo cuarentón que ya veremos lo que hace. Algo muy serio se está forjando y nosotros discutiendo y desenterrando cadáveres. Uy, que Trump va a tener un accidente o se lo van a cargar los comunistas o los yihadistas...