Otro año sin hablar con Dios

Llevo la mitad de mi vida queriéndole cantar una saeta a un Crucificado o una Dolorosa en un balcón de Sevilla y tampoco he sido capaz de hacerlo este año. No es miedo escénico, es respeto. Cantar una saeta es como hablar con Dios, aunque yo soy más del Hijo. Si fuera capaz de cantarle a Jesús, sería al Cachorro, al que tantas veces he visto en el Puente de Triana, camino de Sevilla, con el sol del Aljarafe tiñendo de sangre el Altozano. Para decidirme tendría que cantar la saeta mejor que el Niño Gloria y Caracol juntos, y no ha nacido quien cante como ellos. Sin embargo, en Sevilla cantan ya saetas hasta los municipales del Ayuntamiento, unas saetas largas, tediosas, como de chicle, y cada año es peor.

Cualquier palo de la baraja flamenca delata enseguida al que canta de ojana, al que no sabe, pero en la saeta son cazados rápidamente. Personalmente soy respetuoso con quienes cantan la saeta porque la sienten, sean o no capaces de lograr una interpretación artística. Nadie es nadie para juzgar a quien canta por afición o fe a una imagen religiosa. De hecho, cuando iba a ver procesiones intentaba siempre escuchar a algunos de esos saeteros no profesionales que salían cantando de manera espontánea, desde el asfalto, y a veces saltaba la liebre. Con sus nervios, desafinaciones o fallos de voz, pero con alma.

Recuerdo que hace unos cuarenta años escuché cantar a una mujer una saeta descomunal en San Gonzalo, que ni Isabelita de Jerez que hubiera resucitado. Si llega a ser profesional, que no lo era, hubiera salido en todos los periódicos de la ciudad, pero pasó inadvertida. Eso sí, les dedicaron generosas crónicas a los profesionales balconeros, los saeteros oficiales de las hermandades. Por lo general, son estos los que dan una mínima calidad en los balcones de Sevilla. Pero desde hace unos años, y aunque hay grandes profesionales del estilo en nuestra ciudad se está imponiendo un tipo de intérprete y de saeta que es capaz de aburrir a las piedras.

La saeta es un pellizco, una lágrima, no una ópera de Mózar. Se puede parar un paso dos minutos, como se lo paraban a Manuel Torres en la calle Sierpes, pero no quince. Si en una saeta no hay emoción, si no tiene alma, si no duele, es una mera canción folclórica religiosa. En cualquier palo flamenco hay que transmitir, algo fundamental en el cante jondo, pero si una saeta no dice nada fuera de la letra, si no te traspasa la piel con la misma facilidad de una aguja candente, no es saeta. A Dios o se le habla con emoción o no se le habla.