Pacten ya que no estamos para colapsos.

La mayor operación salida de estos días en España ya no es para ver calles iluminadas y escaparates repletos de potenciales regalos sino para intentar que te atiendan en un centro de salud de atención primaria, en un laboratorio de análisis o en un hospital. Las carencias estructurales que penalizaban al sistema sanitario español antes del estallido de la pandemia hace 22 meses, con un número de médicos y enfermeros muy inferior al que necesita el país ahora y durante las próximas décadas, vuelven a enseñorearse de nuestras vidas cuando está a punto de nacer el 2022 y la única cabalgata asegurada es la del virus ómicron campando a sus anchas. Es mucho menos agresivo para el organismo humano, pero si le damos facilidades para que sea enorme el censo de contagiados, no solo aumentará la mortalidad por causa directa, sino que sufriremos indirectamente el incremento de mortalidad por la desatención en la prevención o tratamiento de tantas patologías cuya detección o seguimiento no puede en modo alguno posponerse a cuenta del colapso asistencial.

El porcentaje de incremento de contagios ya era significativo cuando la variante delta de la covid era la dominante y se ponía en marcha el suministro de la tercera dosis de la vacuna a las personas de más edad y riesgo ante el convencimiento de que la llegada del periodo navideño+invernal podía ser otro momento muy complicado para frenar las consecuencias de las nuevas mutaciones del virus. Y en eso estamos, con la cara de marmota a cuestas, porque se le dice a la ciudadanía que hemos de acostumbrarnos a coexistir con la covid pero a la vez no se realizan los cambios legislativos, presupuestarios y laborales para reforzar que el sistema sanitario pueda afrontar bien a la vez la atención a todo tipo de enfermedades y achicar las olas de la pandemia con la que hemos de coexistir. Y es muy indigesto el empacho de declaraciones que los diversos gobernantes y dirigentes políticos propagan para culparse de errores y de falta de colaboración.

El retorno a la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre es poco cordón sanitario para la que se avecina en España en la avalancha de contagios que están confirmándose tras la densa confraternización de días precedentes en todo tipo de actos, y con muchos jóvenes y carrozas ávidos de alternar en las inminentes largas noches de festividades navideñas. La comparativa más obvia respecto a lo acordado ayer en la Conferencia de Presidentes es mirar a Portugal, donde el primer ministro, el socialista Antonio Costa, ha ordenado generalizar el teletrabajo durante 15 días, cerrar el ocio de trasnoche y facilitar a toda la ciudadanía, vacunada o no, seis test gratuitos al mes para que los usen antes de ir a cualquier lugar bajo techo, ya sea el domicilio de un familiar, un centro de negocios, un restaurante, un hotel, un teatro, un recinto deportivo, etc., y solo podrán acceder si lo presentan con resultado negativo.

Las regiones más ricas de España no han dado ejemplo de liderar la eficiencia en la gestión de la crisis covid, sino todo lo contrario. País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid se han abonado a encabezar durante la mayor parte de los años 2020 y 2021 los indicadores de mayor porcentaje de contagios y de ocupación de unidades de cuidados intensivos por número de habitantes.

En ciudades andaluzas como Sevilla, como ya se padeció durante largo tiempo el pasado verano, la mayoría de los centros de salud están cerrados por la tarde desde el lunes 20 de diciembre hasta el 6 de enero. Así se planificó, como si estuviésemos en Babia, y sucede cuando la incidencia de la crisis covid requiere todo lo contrario: máxima agilidad para detectar casos, para rastreos, para tratamientos, para orientar. La Consejería de Salud explica de nuevo que no hay médicos y enfermeros disponibles para cubrir las vacaciones de quienes tienen plaza. Al tiempo, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas realizó manifestaciones el pasado sábado 18 en varias capitales andaluzas y una de sus principales reivindicaciones es que vuelva a contratarse a 8.000 de los sanitarios incorporados por vía de urgencia cuando la pandemia irrumpió con todo su dramatismo. Y en el Parlamento de Andalucía, mientras los niños de San Ildefonso cantaban la navidad lotera, no se ha dado entrada al consenso ni aunque se disfrazara de Papá Noel. Es muy dañino para la incardinación de los valores democráticos en la sociedad que ante una situación alarmante que requiere ponerse de acuerdo y pactar medidas inmediatas, porque nos perjudica a todos por vía directa e indirecta tanto en términos sanitarios como económicos, se juegue a la polarización en lugar de pactar por unanimidad un decreto con aportaciones de todos los grupos parlamentarios, y una partida presupuestaria extra para reforzar cuanto antes los centros de salud y el servicio de atención telefónica.

Pacten ya que no estamos para colapsos.