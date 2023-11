Pagar por ser presidente del Gobierno con el dinero de todos. Y permitirlo

Pues miren, estoy conmocionado al conocer que Pedro Sánchez se ha salido con la suya a costa del interés general de los españoles. La broma va a costar un ojo de la cara al Estado. Los malos han resultado ser las grandes beneficiados de todo esto y los buenos se han quedado con cara de bobos mirando cómo un español impresentable ha claudicado ante el cetro de un fugado de la Justicia. Y a partir de aquí pueden ustedes añadir todo lo que quieran en forma de vómito, bilis o cualquier otra cosa.

Pero mi conmoción es mucho más profunda que todo esto. ¿Saben por qué? Porque los causantes de esta desgracia somos los propios españoles que votamos y dejamos en manos de una banda de inútiles nuestro destino. Y como lo que hay que decir ya está inventado, les dejo a continuación lo que ya dijo Maquiavelo hace cientos de años (todo está inventado, mis queridos amigos). No se pierdan ni una palabra porque es demoledor.

«Un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y a los corruptos no merece libertad, merece la esclavitud.

Un país cuyas leyes son indulgentes y benefician a los bandidos no tiene vocación de libertad, su gente es esclava por naturaleza.

Un pueblo cuyas instituciones, públicas y privadas, están en gran parte corrompidas, no tiene futuro, solo pasa.

Una nación, donde la sociedad civil supuestamente organizada no mueve una paja si no hay posibilidad de ganancias, no es capaz de legar nada a sus hijos, excepto días oscuros.

Una patria, donde recibir dinero malo a cualquier título es algo normal, no es una patria, porque en ese lugar no hay patriotismo, sólo intereses y apariencias.

Un país donde los pocos que se esfuerzan por hacer prevalecer los valores morales, como la honestidad, la ética, el honor, son asfixiados y masacrados, ya cayó al abismo hace mucho tiempo.

Una sociedad donde muchos hombres y mujeres se conforman con distracciones sórdidas, en un trance profundo, no merece existir. Solo tengo piedad de esas valientes personas que se rebelan ante este estado de cosas. Para aquellos que consideran normal esta calamidad, no tengo sentimientos.

¡Qué peligroso es liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud!».