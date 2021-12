Palabras y miradas

Paseé de su brazo y el tiempo no se dio prisa. Paseó de mi brazo y entre ambos descansaron las horas. Nos unieron las dos universidades en las que aprenden los humanos a sobrevivir: la de los libros y la de la vida. Y vaya si aprendimos el uno del otro, cada cual nos intercambiamos los saberes recibidos y ahora al menos yo soy más rico de alma y más sabio de mente. Ella es feminista cabal que sabe de triunfos y desalientos, de derrumbarse y volverse a levantar, de amores y desamores, de soledad y compañía, de brisas y huracanes Qué azules los días en Murcia y Cartagena, unos cielos azules intensos y sobrios, un mar encendido por el sol en su justa calidez, unas embarcaciones cimbreadas por un viento que a veces arreciaba como esta mujer que me llevaba del brazo, que la llevaba de mi brazo mientras me demostraba que tenía dentro de sí una novela realista aún por escribir.

Cartagena es mar y es camino donde se sintetizan pasado y presente, ¿quién se habría sentado en aquellas gradas del gran teatro de Cartago Nova? ¿Entre qué espíritus que flotaban en el aire nos estuvimos paseando a través de las escaleras de las gradas de aquel recinto que tanto nos contaba en silencio? ¿Por qué todo pasa y todo queda pero no queda el esplendor explícito del que una vez gozó? Los dos procedemos de aquellas gentes que han dejado por testamento unas cuantas estatuas y columnas excelsas, los dos hablábamos y hablábamos sin apenas detenernos en aquella grandeza porque la llevamos en la sangre, su lengua es la nuestra y caminamos ambos agarrados los dos a las manos de sus huellas.

Junto al mar de Cartago Nova nos sentimos acompañados entre nosotros dos y por sus aguas. El viento comenzó a dejarse sentir, nos habló alto y fuerte y nos dijo que nos refugiáramos porque él tenía que hacer su trabajo y le tocaba llamar la atención sobre su presencia, bastante virulenta a esas horas del mediodía. Sentados en un interior seguían charlando sus ojos como dos bocas risueñas. No eran palabras vacías sino que cada una de ellas partía de sus labios plenos de densos contenidos, fue una alfabetización de experiencia académica y vital la que recibí en esos días nítidos a veces, nublados otras, con un clima caprichoso y bipolar.

Una mañana nos tocó, por fortuna, la cara más resplandeciente de un sol de otoño que besaba el invierno. Paseé de su brazo y ella del mío, llevábamos el tiempo en los bolsillos, retenido y sosegado. Alabamos la ciudad europea, esa que levantaron pensando en el descanso, el paseo, la faena y la charla. Así obraban los habitantes de Murcia bajo la cadencia de un entorno nítido y vivaz. Una chica tocaba el arpa como un ángel, imposible pasar ante ella sin detenerse un rato ante su música seductora. La mujer que llevaba de mi brazo me narró que su padre fue músico también, una de sus varias ocupaciones. La mujer que me llevaba de su brazo era tan firme como sensible, habla despacio