Pandemia, ‘reunión del pueblo’

Sí, ‘pandemia’, que viene del griego, como casi todas las enseñanzas de la humanidad recordada y tristemente olvidadas, significa literalmente eso: reunión del pueblo.

El pueblo que se reúne, que se apiña, que se hace uno, que estrecha lazos, que se aprieta sobre sí mismo, que empuja unido, que busca soluciones, que sobrevive gracias a su propia solidaridad interna, que se individualiza salvador a pesar de su carácter colectivo, justamente lo que vemos que está ocurriendo en este último mes y medio. Y hablamos del pueblo en general, de la gente corriente, de los millones de personas anónimas que acuden sin mirar a quién ni cómo ni cuándo, espoleadas por la desesperación que supone el comprender con los huesos –como diría Lorca- que la muerte de uno de nosotros a manos de ese enemigo tan desconocido, minúsculo, sobrevenido y atroz, nos mata a todos, que diría John Donne cuando nos animaba a no preguntar por quién doblan las campanas, porque siempre doblan por nosotros. Por todos, vivamos donde vivamos. Lo de las razas siempre fue pura frivolidad, alentada por los malvados.

Este fin de semana vamos a llegar a los tres millones de contagiados por coronavirus en el mundo, casi uno de los cuales se encuentra en EEUU, ese gran país gobernado por un tipo tan pobre tan pobre que solo escupe disparates de vez en cuando. También vamos a llegar a los 200.000 muertos en el mundo, casi la misma cantidad de contagiados que hay ya en España, un país al que siguen achacando los de siempre que llegó tarde a todo y resulta que no, que no tanto. Con 50.000 diagnosticados menos, la gran Francia nos acaba de igualar en número de muertos. Y el gran Reino Unido, cuyo presidente salió hace poco de la UCI con planteamientos maltusianos, también está a punto de empatar tristemente. De Italia ya no hablamos. Pero sí de países que, con un gran potencial sanitario, como Alemania, roza ya los 6.000 muertos, una cifra mínima en comparación con otros países pero impensable hace solo dos semanas. Y esto no es consuelo de tontos, sino análisis etimológico de la palabra pandemia, de esa reunión del pueblo que sigue apiñado desde hace tanto. Tanto, como los listos de siempre llevan maquinando para sacar tajada de no sé qué, en medio de esta agonía del mundo en medio de la cual tampoco aprenden nada. Ni siquiera de aquellos claveles portugueses que hoy vuelven a cumplir años. Qué lástima tan global.