Papanatadas de Vox, inmovilismo del PP

¿Así cómo vais a ganar elecciones, criaturas? Si las ganáis es por insistencia y deseos de cambio, miedo y cansancio de los electores, no porque seáis más fuertes ni coherentes que la izquierda. Vox y PP representan el constitucionalismo actual o eso pretenden. También la resistencia al cambio y el entreguismo al señorito. Son patriotas y celebran el 12 de octubre que es celebrar los tiempos en los que éramos los más temidos y cojonudos del planeta y sin embargo se entregan a los señoritos de ahora como corderitos sin historia ni arrestos.

Me explico. La izquierda es un galimatías, un rompecabezas sin ordenar, pero está unida por la presencia de vosotros -Vox y PP- y por la aspiración a poner patas arriba el Estado y lo que ahora es aún España. Discute, pero no se rompe (aún). Ni siquiera se rompe cuando la mitad del gobierno se coloca al lado de Putin y de Hamas y la otra guarda las formas que le exigen en una UE enclenque, made in te sigo, te sigo de los señoritos. Esto no es Europa, es como una Alaska en zona europea, es otro estado de Estados Unidos y está congelada en sus ideas, las que la hicieron grande hasta el punto de que les sobraron los puritanos que se fueron a rodar películas puritanas de Hollywood con las que llevan un siglo comiéndonos el tarro. Incluso se lo han comido a la izquierda con la doctrina woke, muy bien atacada por Elon Musk y que siga hasta destrozarla del todo (esto lo digo, don Elon, no sólo por convencimiento sino por si me cae un regalo y se lo regalo yo a la Botín para liquidar mi hipoteca que la padezco por idiota).

Vox está resultando más generación de cristal que la propia generación de cristal. Desde hace tiempo vengo observando y denunciando -ya sé que no sirve para nada, este diario no es OkDiario ni El Español ni El Confidencial, es de provincias- que hay que tener las espaldas mucho más anchas para meterse en política, de esa manera no arranca uno a lloriquear al poco tiempo de sentarse en un sillón con responsabilidades de dar de comer en lugar de predicar.

En Andalucía, nada más llegar Moreno Bonilla a San Telmo, empezaron a estresarse algunos del PP y se largaron. Ahora veo que mientras Sánchez sigue ahí con su gobierno entero pero troceado por la matanza de Gaza, los de Vox se están marchando o peleando en las comunidades donde han logrado poltronas. Por favor, la izquierda está de facto rota por causas macro históricas pero las derechas se tiran los trastos por unas leyes localistas que al lado de lo de Israel nadie recordará en la Historia. Creía que la derecha era más firme, Franco ganó la guerra porque fue tajante frente a la debilidad republicana, esta derecha que viene de Franco ahí tiene todos los días a los predicadores de la COPE con la misma monserga, ahora resulta que los católicos adoran a los judíos y de explicarme a mí que fueron los que asesinaron al Señor y de meter en el pueblo la palabra judío como insulto común han pasado a darse cabezazos contra el muro de las lamentaciones. Inda desde OkDiario escribe unos artículos pro gringos y pro judíos que, de seguir esa línea, la Historia no hubiera avanzado nada. Para ensalzar al señorito y a la UE no les importa degradar del todo a su patria que tiene derecho a equivocarse.

Por último, si se siguen sublevando los de Vox por el mando leninista de centralismo democrático que existe dentro de ese partido, cómo no se va a rebelar España entera si Vox estuviera en el poder central eliminando autonomías y otros servicios de manera que tuviéramos que ir a Madrid hasta a comprar tinta para la impresora...

Uy, uy, uy, qué desastre. Tal vez pueda comprenderse con esta situación por qué todavía votan tantos y tantas a don Pedro y adláteres.