Paquirrín ‘el Dj’, Cayetano ‘el torero’, el ictus y la separación

El 6 de noviembre de 2015, Cayetano Rivera y Eva González se casaron en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Mairena del Alcor). La novia quería contraer matrimonio en su pueblo. Más de 400 invitados. Kiko Rivera ejerció como Dj. La pareja se ha separado y, al mismo tiempo, Kiko Rivera acaba de sufrir un ictus, leve aunque preocupante. ¿Casualidad? No lo creo.

Todo lo que rodea a la familia Pantoja es extraño. ¿Son humanos Isabel Pantoja y su hijo? ¿Son alienígenas llegados de un punto desconocido del universo? ¿Es el ictus que ha sufrido Paquirrín un efecto de las vacunas contra el Covid-19 o es el resultado de los ocho millones de euros que Kiko Rivera ha afirmado haberse gastado en juergas? ¿Tendrá algo que ver la ruptura de la pareja con el mensaje oculto que algunos creen escuchar en la música que el Dj ‘Pantoja’ cuando suena al revés?

Estos disparates y algunos más son los que manejan en los programas de la casquería sentimental. Si no hay chicha ya la fabrican ellos; si no hay escándalo ya lo provocan ellos; si no interesa a nadie lo que quieren decir ya lo convierten ellos en carnaza pura. Y, así, la sociedad española avanza hacia la mediocridad; y, así, un grupo de indocumentados ignorantes siguen haciendo dinero al inventarse la realidad sin que nadie ponga freno.