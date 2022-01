¿Qué hace el Estado si un servicio suyo no va bien? Hacerlo crecer. Si hay una pandemia, crecen los hospitales, se contrata personal, se eleva el gasto público. Si un servicio va bien, por ejemplo, si no hay apenas criminalidad en una población, retira efectivos, o los congela. O sea, para el Estado, cuanto peor, mejor. Y como las cosas van a peor...

Pero el crecimiento de las Administraciones públicas no es gratuito, lo pagamos entre todos y, especialmente, lo pagan quienes producen: empresarios y autónomos. El crecimiento del Estado nos está llevando a una silenciosa ruina.

Y cuando el país entra en ruina se pone en marcha uno de los grandes defectos de los Estados: ser juez y parte. El Estado establece una norma por escrito por la cual te va a dar una pensión cuando te jubiles, pero como la norma la redacta él mismo, cuando quiera la puede cambiar. Puede simplemente modificarla, o usar sus recursos de maquillaje financiero, reducir el precio del dinero, por ejemplo, pagándote tu cantidad pero sin el mismo poder adquisitivo (pregunten a los jubilados argentinos).

El Estado es una entelequia, no existe como tal, el Estado está formado por una banda de ladrones con intereses propios (el principal: seguir existiendo) para beneficio de los que han llegado arriba en los distintos momentos históricos. Si los responsables del Estado llegaran alguna vez a la conclusión de que el Estado es perjudicial para los ciudadanos, ¿creen, sinceramente, que algún partido estaría dispuesto a reducir su tamaño e influencia? En España, en cualquier comunidad, ya sea gobernada por la derecha o la izquierda, nadie ha reducido el tamaño e influencia de las Administraciones públicas. Todos los partidos, de manera inconsciente, son socialistas.

Los ciudadanos, por su parte, se han creído al nuevo Dios Estado: le rezan por las noches para que les dé una paga o un puesto de funcionario a sus hijos o consiga dinero para sus pensiones. Ya nadie reza por la libertad. Y como se han creído el «relato» de que el Estado cuida de sus súbditos, lo tienen metido en sus conciencias hasta el punto de que quien critica al Estado es tildado de loco, igual que se hizo desde la Edad Media con los ateos.

Ahora el Estado publica normas casi a diario diciéndote cuándo puedes salir de casa y cuándo no, cambiando sus criterios en orden a sus intereses. Sabe que no puede dejar a la gente sin trabajar diez días por un resfriado de uno o dos días, porque el colapso en las gigantescas administraciones va a ser brutal.

Y la legitimidad de sus normas coercitivas queda ya tan lejos de los ciudadanos... ¿De verdad que el voto cada cuatro años de programas donde no aparecen estas coerciones es justificación suficiente para que cada día inventen algo? Yo no he aceptado ni votado ni confirmado ninguna de las decisiones que se están publicando en el BOE diariamente, y me las tengo que tragar con amenaza de multa o cárcel.

Creo que al invento francés ilustrado del Estado se le ha ido de las manos el hechizo. Y como cuanto peor, mejor para el Estado, esto no parará de crecer.