Para los nostálgicos, Carmona ofrece una selección de 300 postales

Carmona no para de innovar en eventos que, una vez se ponen en marcha, tienen un montón de seguidores para disfrutar de todo ello. Por ello nuestro Mirador de este jueves, queremos presentarle este encuentro que inauguro Juan Ávila, y la directora de la fundación El Legado Andalusí, Concha de Santa Ana, han inaugurado este jueves la muestra “Imágenes viajeras hacia 1904. Andalucía en las tarjetas postales de Photoglob Co. Zürich”, comisariada por el arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla Antonio Gámez Gordo, y que podrá visitarse en el Museo de la Ciudad hasta el 4 de septiembre. La imagen que proyectaba Andalucía a nivel internacional, debido a un turismo que empezaba a despegar, encuentra en el ámbito de la reproducción fotográfica un medio de comunicación fundamental para la difusión de sus paisajes, monumentos y lugares de interés. Su popularidad, junto a las guías y libros de viaje y los folletos promocionales eran tanto una invitación al viaje como un medio para abrir el inventario monumental andaluz al mundo. Todo de lo que les hablo esta patrocinado y organizado y coordinada desde El Legado Andalusí, la exposición está compuesta por una selección de más de 300 imágenes de principios del siglo XX editadas por que la empresa suiza Photoglob Co. Zürich, y de la colección privada del comisario de la muestra. Las tarjetas postales se convirtieron en un auténtico fenómeno, y confirieron al viaje una dimensión cultural y artística en un incipiente mercado turismo que empezaba a despegar tímidamente. Su amplia difusión permitió no solo dar a conocer el patrimonio monumental e histórico de Andalucía, sino sus paisajes, siluetas urbanas, monumentos, costumbres u otras curiosidades. Entre las más populares y atractivas para su distribución, y rentables por tanto para la compañía que las editaba, eran las vistas de Granada, Sevilla, Cádiz, y Córdoba, aunque Andalucía en general fue reproducida de manera profusa. Para el visitante actual, las imágenes mostradas tienen el valor sentimental, pues documentan unos espacios del pasado que la memoria recupera con nostalgia o curiosidad, y muestra, al mismo tiempo la evolución que han experimentado diversos espacios andaluces, muchos desaparecidos y otros conservados o transformados con mayor o menor acierto. La exposición cuenta con un catálogo en castellano e inglés de 240 páginas, con más de 350 imágenes de la colección completa de vistas editadas a principios del siglo XX. Lo mejor es aprovechar las vacaciones de este recién comenzado mes de agosto y visitar la ciudad de Carmona y contemplar esta selección de postales que les permitirán viajar al pasado, no muy lejano. Aquellos de mas edad lo recordaran con más ilusión por tener la oportunidad de haberlo vivido.