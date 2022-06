Particularidades del teletrabajo

El teletrabajo después de la pandemia, sigue interesando a empresas y trabajadores, pero en esta nueva modalidad, que debe ser convenida de mutuo acuerdo, y sufragada por el empresario, por el hecho de trabajarse en el propio domicilio, genera sus propias particularidades. Veamos hoy dos de ellas: el plus de transporte y la prevención de riesgos.

El plus de transporte, que al fin y al cabo es dinero a fin de mes, que el empleado venía cobrando en su nómina, antes de teletrabajar, tiene carácter extrasalarial y se fija para que los trabajadores que deban desplazarse al centro de trabajo, puedan compensar los gastos que ello supone.

La Sala IV del Tribunal Supremo, dice que cuando no existe desplazamiento o traslado, el plus tiene carácter salarial y no compensatorio de gastos. Por tanto, es el deber de desplazarse, el dato que sirve para calificar, el carácter salarial o no, del plus de transporte.

A efectos prácticos es claro que un teletrabajador no se desplaza, dado que trabaja en el mismo domicilio que reside, y si continuase percibiendo dicho plus, en realidad y según el Tribunal Supremo, estaría incrementando su salario, cosa que no se prevé por el hecho de teletrabajar.

En consecuencia, y al tratarse en origen de un plus extrasalarial, los teletrabajadores que no prestan servicio en la empresa, y no tienen que desplazarse a ella, no lo percibirán.

Otra de las cuestiones singulares asociadas al trabajo a distancia, es la relativa a la prevención de riesgos laborales. La Ley de prevención de riesgos adjudica al empresario la obligación de velar por la seguridad en el trabajo. Esto requiere (en el modelo tradicional de trabajo en la empresa) un análisis del puesto de trabajo, del mobiliario, máquinas o útiles que el trabajador tiene a su disposición, y que son propiedad de la empresa.

En el teletrabajo, tales elementos pueden ser propiedad del trabajador (que incluso puede usar sus propios dispositivos electrónicos) y se encuentran dentro del domicilio del empleado, que es constitucionalmente inviolable.

Para una correcta evaluación de los riesgos que entrañe el lugar de trabajo, y para que el empresario pueda cumplir con su obligación de garantizar una seguridad eficaz, caben dos opciones: o bien una autorización del empleado para que los servicios de prevención de la empresa (propios o externos) analicen el puesto y sus riesgos, o bien que dicho análisis, lo efectué el propio trabajador, mediante autoevaluación.

Por nuestra experiencia, la segunda opción está siendo más elegida. Y entendemos que, en análisis de puestos de trabajo domésticos al uso, como trabajar con un ordenador, no habrá mayores problemas.

No obstante, conocimos un caso de un empleado, cuya función era mantener ciertos arácnidos y reptiles venenosos, cuidarlos y alimentarlos en su casa, y extraer cada semana, ciertas dosis de veneno para enviarlo al laboratorio de la empresa. Tal vez los riesgos a analizar en ese caso, fuesen algo más complejos.