Pataíta para atrás

En el flamenco una pataíta es un detalle por bulerías, una pincelada de un minuto. Las redes sociales están preñadas de pataítas callejeras y para miles de personas es lo puro del flamenco, el no va más de la jondología patria. Llenar un teatro para presentar una buena obra de baile, eso está bien, pero dónde va a parar. Donde se ponga una pataíta con arte en la calle, en un bar o en el metro, que se quiten las grandes coreografías de los grandes artistas del baile. El flamenco conquistó el teatro en tiempos de Silverio, Juan Breva y La Cuenca, pero lo que es la repera es que un flamenquito de ahora se pegue una patá en la calle con el cubata en la mano. Puedes ser un gran cantaor, con una buena voz y conocimientos para dar un recital en un teatro, pero si no tienes arte para darte una vueltesita por bulerías en una fiesta, mejor que te acuestes. Está ocurriendo más o menos, con la bulería, como pasó en la Ópera Flamenca con el fandanguillo que hablaba de cementerios o niño huérfanos: que si no eras capaz de crear tu fandanguillo, estabas muerto. Hoy tienes que saber darte una pataíta por bulerías si quieres estar en el mercado.

Da igual que seas capaz de interpretar con maestría veinte malagueñas, cuarenta soleares o quince seguiriyas. El cante jondo, el de verdad, murió hace años porque los flamencos han ido a lo que consume el gran público, a lo fácil. Tomás Pavón, uno de los tres o cuatro grandes genios del cante, dijo un día que no quería el teatro o las plazas de toros porque se negaba a cantar lo que imponía el público, el que pagaba. Ni en las fiestas privadas permitía que nadie le dijera lo que tenía que cantar. Y, claro, murió sin una peseta, en una habitación prestada por su hermano Arturo. ¿Hay un intento de que los flamencos vuelvan a las fiestas, a las reuniones, a la pataíta por bulerías pagada por un señorito? Dicen algunos fanáticos del duende que donde se canta bien es en una peña con la barra al lado y el plato de adobo en la mesa. Me encanta ese ambiente, porque me eduqué en las peñas, y sigo viviéndolo. Pero lo que de verdad es difícil es llenar un teatro y dar un buen espectáculo, con buen sonido, buenas luces, una puesta en escena cuidada y una buena producción en general. Decir que lo otro es el flamenco de verdad y que lo del teatro es lo antiflamenco, es una tremenda barbaridad. Una pataíta para atrás.