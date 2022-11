Patricia, la psicóloga, ¿salvará al Málaga?

Pedro Luis Alonso firmaba desde Málaga la noticia en el diario Sur el Día de los Difuntos: “El Málaga se pone en manos de la afamada psicóloga Patricia Ramírez. Mel, que ya coincidió con ella en su etapa en el Betis, confirmó que trabajará con el equipo solamente los días de partido”. Cuidado, que la moza lleva en sus venas la cultura de los miarma, así que podría ser peligrosa. Claro que no fue psicóloga del Sevilla sino del Betis que es un mal menor en Málaga. De todas maneras, ya sabrá ella separar su labor como psicóloga del “veneno” sevillano.

Patricia tiene un curriculum en psicología deportiva que asombra. Nació en Zaragoza en 1971, antes de desembocar en el fútbol estuvo en el balonmano. Ayudó a Mel a subir al Betis a Primera División, le despertó a Rubén Castro primero y a Borja Iglesias después sus olfatos goleadores, escribe libros para controlar las emociones, aparece en programas de televisión, posee proyección internacional... En fin, que Patricia es un tesoro, ha contribuido a que la profesión psicológica sea vista por los ciudadanos con unos ojos positivos, de normalidad, uno va al psicólogo o a la psicóloga como complemento o en lugar de acudir al confesonario, no necesariamente por padecer eso que llamamos vulgarmente locura.

Hay que ver lo que han proliferado los centros de dos especialidades sanitarias: la odontología y la psicología. Son lugares en los que sabes cuándo empiezas un tratamiento, pero no cuándo lo terminas; para los dos necesitas un extra en el salario y, en concreto para la odontología, más que un extra, otro salario adicional porque cuando llega la hora de ponerse puentes aparece el momento estrella, se trata de puentes más costosos que los tirantes del Paquito, esos que le van a colocar al llamado Puente del Centenario para arreglar la chapuza de 1992.

El Betis de ahora debería pagarle a Pellegrini el sueldo de entrenador y el de psicólogo. ¡Lo que puede hacer la sabiduría propia de la senectud! Lo de la senectud lo digo porque a los 60 ya nos consideran viejos unos jóvenes vejestorios que hay por esos mundos, que son más puritanos que los puritanos del siglo XIX y sin embargo van de expendedores de diplomas de juventud o vejez. Pellegrini y su “ATS” Joaquín son capaces de darle ánimos hasta a uno de esos animales llamados perezosos para que suban por el árbol más deprisa. Pellegrini tiene mi edad, estamos más cerca de los 70 que de los 60, o sea, en descomposición cadavérica, pero mira la murga que damos, cada cual desde su puesto en la vida.

Los psicólogos tienen un peligro. Te los encuentras que no piensan según parámetros científicos sino ideológicos. Y te los puedes encontrar además presos del positivismo, ése del tú puedes, seguidores o autores de libros de autoayuda yanquis donde el contexto no existe, es un engañabobos que pretende que el sujeto no mire hacia quien es y desde ahí hacia quién pueda ser sino que se ciñen a fabricar un supuesto nuevo ser bajo consignas inmediatas y superficiales de tipo conductista, una especialidad que, en el positivismo intruso de autoayuda patológicamente optimista, echa por tierra su parte más efectiva y los logros que ha alcanzado.

En fin, seguro que éste no es el caso de Patricia, la del Málaga, a la que no le gusta que la llamen para apagar fuegos como el incendio que tenía el Betis en 2011 y el que ahora tiene el Málaga, sino que prefiere un trabajo más calmado. Pero ha aceptado la propuesta del entrenador y novelista don José Mel y ahora a ver si coloca al Málaga en Primera que es donde debe estar el equipo de la que es la capital verdadera de Andalucía, como todo el planeta sabe de sobra. No es envidia, es justicia, verdad, constatación. Los miarma no tenemos envidia de nadie, creo que Patricia descubrió que no sabíamos qué era eso porque habitamos en lo mejó der mundo.