Paz Padilla o el bochorno eterno

La verdad es que me da exactamente igual si Paz Padilla se retrata con un político de Vox o con uno del Partido de la Asociacion de Viudas y Esposas Legales (busquen en Google, busquen). A mí, Paz Padilla me parece peligrosa porque es una ignorante de tamaño descomunal con un tirón imponente gracias a sus apariciones en televisión. No tiene ni pizca de gracia que pronuncie mal cualquier palabra (incluidas, muchas veces, las del castellano; y no me refiero al acento andaluz sino a su dicción desastrosa); no tiene ni pizca de gracia que desprecie las vacunas contra la Covid-19; no tiene ni pizca de gracia que niegue la gravedad de un abuso sexual a un menor; ni pizca de gracia encuentro en su teoría de que con amor se arregla todo y que al maltratador hay que amarle hasta que te deje de dar palizas; como actriz resulta bochornosa... Me parece una mujer muy peligrosa que va de graciosa. Me parece muy peligrosa una mujer que defiende el amor y la pareja mientras, al mismo tiempo, hace caja con la muerte.

¿Es simpatizante de Vox? Pues es posible puesto que muchos mensajes que lanza son parecidos a los que escuchamos a los políticos del partido liderado por Santiago Abascal. ¿Tiene eso importancia? Ninguna, pero con la fotografía junto a Espinosa de los Monteros se ha ganado las antipatías de muchos (también los amores de otros). ¿Se justifica el pequeño revuelo que se ha formado con la dichosa fotografía? En absoluto, en realidad el interés es nulo. Pero así funcionan las cosas hoy en día; parece que lo importante es cualquier minucia mientras el futuro de España está en la cuerda floja. Y yo escribiendo sobre esto siendo indio de la India. ¡Qué cosas!