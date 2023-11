Pedro Sánchez, Puigdemont, Esperanza Aguirre, Ayuso... Todo es política y sólo política

Política, todo es política. Y eso significa que todo está embarrado, todo se reviste de intereses particulares y todo está sepultado por el ego de algunos que creen estar iluminados por una luz divina o algo parecido.

ERC y Junts se disputan el liderazgo del independentismo catalán. Los votantes les importan un bledo. Los políticos de ambas formaciones buscan mantener sus subvenciones, sus ventajas una larga vida que se nutra de los impuestos de todos los demás. Sin trabajar se vive mejor. Claro que sí. El caso es tener un escándalo entre manos para desviar la atención del populacho.

PP y Vox se disputan el liderazgo en las protestas callejeras que se están produciendo estos días. Si el futuro de esos partidos estuviera ligado a una ley de amnistía como la que van a imponer Sánchez y sus socios, estaría haciendo lo mismo que el presidente en funciones actual. Ya sé que ahora podrían negar todo esto, pero es que ya les hemos visto (al PP) sentarse con etarras para intentar un acuerdo, ya les hemos visto claudicar ante los catalanes (Aznar ante Pujol). Esto es política y los políticos son personas que viven de ella y si ven peligrar su puesto de trabajo pueden hacer cualquier disparate. Y esto igual que los otros... Sin trabajar se vive mejor. Claro que sí. El caso es tener un escándalo entre manos para desviar la atención del populacho.

El PSOE pelea por liderar un cambio de paradigma en la política española sin tener en cuenta las consecuencias de todo lo que está pasando. Y no me refiero a las protestas callejeras frente a las sedes del partido; me refiero a una forma de hacer política que da importancia a todo aquel que puede aportar su voto para que otro pueda gobernar... al precio que sea. No es bueno doblegarse ante los votos de las minorías. En España lo sabemos de sobra porque llevamos así desde hace más de treinta años. Y es que sin trabajar se vive mejor. Claro que sí. El caso es tener un escándalo entre manos para desviar la atención del populacho.

Todo es política y así nos va. Aunque lo gracioso de todo esto es que algunos parece que defienden a alguno de los políticos como si les fuera la vida en ello, como si ese líder político estuviera pensando en sus intereses y no en los suyos propios. El ser humano no cambiará jamás. Una pena.