¡Peligro! Llegan las vacunas

Ha llegado el ansiado momento de las primeras vacunaciones. Y eso es, en sí mismo, una excelente noticia. Aunque no se trate de vacunas definitivas, era muy necesario que se llegase a este punto. Cansancio, dolor de cabeza o fiebre, parece que son los síntomas adversos más habituales. Lo mismo pasa con la vacuna de la gripe. Salvo casos excepcionales, las vacunas parecen seguras.

Sin embargo, hay que advertir al conjunto de la sociedad de algo sumamente importante: seguimos sin tener la cura para la enfermedad. Las vacunas aliviarán la situación aunque seguirán muriendo personas en todo el mundo. Los países menos desarrollados se volverán a llevar la peor parte como de costumbre, pero en todo el mundo se seguirán produciendo contagios y muertes. Lo mismo pasa con la gripe.

Hasta las próximas navidades seguiremos vacunándonos. Son muchos meses los que faltan para poder pensar en una inmunidad de rebaño que sea eficaz. No se pueden descuidar las medidas de seguridad que nos han repetido hasta la saciedad; no se puede olvidar que el SARS-CoV-2 sigue en el mismo lugar en el que estaba ayer. Si no nos cuidamos tendremos que seguir hablando de muerte y de contagios y de presión hospitalaria.

El mensaje ha de ser rotundo: la pandemia sigue en pleno apogeo en buena parte del mundo; quedan meses de sufrimiento; no es posible una vida normal de momento.

El ser humano ha vuelto a demostrar que es muy difícil que no pueda hacer frente a cualquier tipo de adversidad. Los científicos, si cuentan con las medios necesarios, parece que no tengan fin en sus avances. Hombres y mujeres de todo el mundo han logrado dar con vacunas eficaces. No podemos estropear más los logros tan importantes que se van conociendo.

Seguimos sin cura posible de la Covid-19. Seguimos en peligro extremo de contagio y muerte. Este es el mensaje que debemos tener presente mientas celebramos un logro sin precedentes que hace más grande a la Humanidad. Queda mucho para poder estar a salvo. Cuidado.