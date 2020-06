Peloteros sin público

Un partido de fútbol sin aficionados es como una obra de teatro sin público, a puerta cerrada. Un Sevilla-Betis con el Sánchez Pizjuan sin sevillistas ni béticos, es como una pachanguita de entrenamiento. El Betis necesita a su hinchada, la mejor de España y parte del extranjero. Por eso jugó anoche como para no ver nunca más un partido de fútbol sin en el majado del público. Qué aburrido se está poniendo todo con esto del coronavirus. Ni siquiera dejan bailar en las discotecas, que es como ir a misa y no poder rezar. Más o menos, ¿vale? Sin embargo, las peñas flamencas podrán ya tener recitales, aunque solo con el 50% del aforo, o sea, para cuatro gatos, porque hay peñas que son poco menos que accesorias. Torres Macarena, la peña sevillana, de las dos o tres más importantes de España, agotó ya sus entradas para escuchar mañana sábado un recital de los jóvenes Manuel de la Tomasa y David de Arahal. El resto de aficionados lo podrán seguir por el canal de televisión propio que ha creado la ensolerada entidad macarena. Las peñas flamencas, que son unas cuatrocientas en toda Andalucía, con miles de socios que pagan una cuota mensual, podrán ser una ayuda importante para poder sacar a los artistas de las colas de recogida de alimentos. Esto se podría haber evitado si no se hubieran suspendido los festivales de verano, que se suelen celebrar en espacios grandes y abiertos, como el Potaje Gitano de Utrera, el primero en suspender. Los rebrotes que se están produciendo amenazan también los festivales de septiembre, luego los flamencos van a tener una Navidad muy triste. Y los flamencos no son futbolistas, en su mayoría, sino en muchos casos jornaleros que salen a ganarse un jornal en los tablaos del país, unos cien, que amenazan con cerrar sus puertas para siempre, lo que supondría una catástrofe, el infierno para cientos de profesionales del cante, el baile y el toque. A todo esto, manifestaciones en las calles y las terrazas llenas.