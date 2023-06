Penélope Cruz se «estrella» con los aviones de Emirates

¿Se imaginan ustedes a Julio Anguita anunciando al Santander; con una tarjeta de crédito en la mano, un fajo de billetes en la cartera o haciéndose un selfie en la puerta de la Bolsa de Madrid? Claro que no. Julio Anguita era un político coherente y su forma de pensar casaba de maravilla con su forma de vida y su forma de entender la realidad. Julio Anguita era un político que sabía lo que decía y tenía un criterio sólido, a prueba de bombas. Si no te gustaba era por otras razones, nunca por la falta de coherencia.

Pero, claro, si alguien no tiene un criterio sólido está, siempre, a punto de meter la pata. Alguien que no ha leído un libro en su vida o que lo que piensa le llega desde lo que escucha al marido o al locutor de radio preferido, será difícil que no meta la pata por el camino. Porque pensar es comprometerse, saber decir no a muchas cosas a costa del propio beneficio, pensar es vivir agarrado al convencimiento y al poso que ha dejado en ti el pensamiento de los grandes, las acciones de los grandes, y el fracaso de los grandes.

Dicho esto, me pongo en modo indio de la India para contener un ataque de risa que me ha dado al ver la cuenta de Instagram de Penélope Cruz. Ahora resulta que esta actriz (que dice estar comprometida con la igualdad, con la paz en el mundo y esas cosas) colabora con la compañía aérea Emirates, aportando su imagen para contar al mundo lo exquisito y exclusivo que puede llegar a ser volar con esa aerolínea. Desde junio se ven esas imágenes en el mundo entero y muestran a la actriz a bordo de un Airbus 380, disfrutando de la zona Business y First Class del avión. Lujos y comodidades por todas partes.

A Penélope Cruz le están dándole lo lindo en redes. Ha tenido que desactivar la opción de comentarios en sus posts porque estaba quedando un poco birria esa entrada tan bonita que contradice del todo lo que ha ido defendiendo estos años atrás. Y es que Emirates es una de las empresas más contaminantes del planeta. Y no se puede pelear contra el cambio climático subido a un Airbus 380. Y es que Emiratos Árabes Reunidos (sede de la compañía) es uno de los países que menos respeta los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Y no se puede hablar en nombre del feminismo o de la tolerancia mientras vuelas en la compañía aérea de un país que pisotea eso que quieres defender.

Si tan convencida estuviera Penélope Cruz de lo que piensa otro gallo le cantaría. Si el criterio está sin cimentar el edificio se derrumba con la primera brisa de la mañana. Y Penélope Cruz vive instalada, por lo que parece, en una chabola ideológica con aspecto de rascacielos.

Lo de siempre, vaya.