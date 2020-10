Pérez-Reverte ‘El Fascinado’

Ayer estuve casi todo el día leyendo al Tío Miguel Delibes y por la noche, como cada sábado, aunque a veces me cuesta me tragué todo el debate de La Sexta. Incluso vi la entrevista a Baltasar Garzón, el ex juez prevaricador que ahora tiene, o eso dicen, una relación sentimental con la ex ministra socialista de Justicia, que es la actual fiscal general, dependiente, ¿de quién? “Pues ya está”, que dijo Pedro Sánchez. Un lío gordo. Un ex juez condenado por prevaricación hablando de Justicia en la tele, a ver quién mejora esto.

Colosal el escritor Arturo Pérez-Reverte cuando le dijo a Iñaki López que “Sánchez me tiene fascinado, es un killer, mató a Felipe González, matará al Rey y, cuando no le sirva, matará también a Pablo Iglesias”. Para luego decirnos que si imaginábamos a “esta gentuza gobernando el país en una república”, sin el papel apaciguador de Felipe VI, o algo así. Cuesta digerir tanta sinceridad en unos tiempos en los que casi todos mienten, aunque sea en plena promoción de un nuevo libro que, dicho sea de paso, promete bastante.

Todo esto en el día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplía años y las redes sociales se llenaban de felicitaciones y ataques a partes iguales, mientras la ministra Montero -La Marquesa no, la sevillana, María Jesús-, decía que no bajaba el IVA de las mascarillas porque lo prohibía la normativa europea, siendo mentira. Por cierto, si las mascarillas son un producto de primera necesidad, al ser obligatorias, ¿por qué un 21 % de IVA? Rateros.

Esto de las mentiras del Gobierno es ya un cachondeo, por muy fascinado que esté Reverte con el presidente guaperas. Pues la cosa se está poniendo que o dejan de decir mentiras o se va a liar la mundial en las calles, porque el virus no se va, siguen muriendo casi doscientas criaturas diariamente y, en lo económico, estamos como la Chata, engordando la deuda pública de una manera más que preocupante, aunque nos digan que ya estamos en “plena recuperación”.

A ver qué le dice el Papa Francisco a Sánchez el próximo sábado, que estábamos ya desesperados por la tardanza de este fundamental encuentro. ¿Hablarán del milagro de los panes y los peces? Ojalá, porque la pobreza en España se agravará de manera considerable en los próximos dos años. No es por amargaros el domingo, pero nos iremos pronto a más de diez millones de pobres, muchos de ellos trabajadores que, a pesar de tener trabajo, también lo son.

Menos mal que la novedad de la semana es que un novedoso juguete puede lograr que los hombres tengamos orgasmos femeninos. Para que vean que los terrícolas no estamos solo pensando en gilipolleces como solucionar problemas más importantes que correrse como un mono viudo.