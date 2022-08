Periodismo policíaco

Ayer en Todo es mentira, el programa de Cuatro, la periodista Irene Lozano acorralaba a una empresaria que no acepta el plan de ahorro energético del Gobierno, como si en vez de periodista fuera policía. No le hacía preguntas, la interrogaba como se hacía hace años en las comisarías del franquismo. Tanto la acosó, que una ilustre colaboradora del programa, Celia Villalobos, tuvo que salir en su defensa y ponerse seria con la sectaria periodista, defensora a ultranza del Gobierno. Esto ocurre mucho en este programa. Incluso con la presentadora, Marta Flich, que hace bueno a Risto Mejide. Como es actriz, la presentadora juega con los gestos y la sonrisa, empeñándose a veces en humillar a los invitados, sobre todo sin son del Partido Popular. No entiendo que vayan al programa, donde en ocasiones son víctimas de descaradas encerronas. He visto escandalosas entrevistas a Isabel Díaz Ayuso o Almeida, el alcalde de Madrid. ¿Son torpes o es que les compensa electoralmente ir a estos programas basura porque, a pesar del acoso, mejoran en las encuestas? Un periodista tiene derecho a posicionarse políticamente, pero eso es una cosa y otra muy distinta mostrarse como un mercenario de la opinión. En este sentido, el espectáculo en España raya lo vergonzoso desde hace años. Hay periodistas que como colaboran indistintamente en programas de diferentes cuerdas ideológicas, son camaleónicos. Por la mañana critican sin piedad al Gobierno y por la noche se convierten en abogados defensores. El periodismo al servicio de quien más pague. Encima, algunos de estos camaleones hablan del deterioro de la democracia, como si hablaran del último vídeo de Rosalía. Sin un periodismo neutral, independiente y honesto no hay una democracia de calidad. Si hay que ir contra el poder, se va porque una noticia haya sido contrastada y no porque un determinado partido político te pueda colar de contertulio en alguno de esos programas, como el citado, donde se ponen una careta u otra, depende el parné que haya en juego. Soy lector de columnas desde hace casi medio siglo y siempre los he leído a todos, desde Emilio Romero a Paco Umbral, Cándido o Antonio Burgos, sabiendo por dónde respiraban. Pero no eran camaleónicos. El poder en general siempre ha intentado comprar a los medios de comunicación, a los profesionales del periodismo de opinión. Pero ahora está yendo más allá: los compra para desprestigiarlos y que acaben en la cubeta de los desechos. O de policías.