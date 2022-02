Pero, ¿existe el amor?

Hoy es el día de los enamorados, buen momento para hacer la contraria e intentar subvertir las creencias generales. ¿En qué consisten? En que vivimos en el mundo de lo imaginario sin necesidad de acudir a lo virtual y en que ese vivir en las nubes es aprovechado por la estructura mercantil para hacer negocio. Sin embargo, vivir así es más “bonito” que desarrollar otros enfoques desagradables que nos saquen del estado onírico eterno en el que sobrevivimos. Desde el confinamiento de 2020 preparo un libro sobre el amor. Les adelantaré un poquitín de su contenido. No deben leerlo, les sabrá amargo, pueden seguir durmiendo si desean. Allá ustedes.

El ser humano se mueve esencialmente por su propio interés de sobrevivir y esto lo puede destruir o sacarlo adelante. No ama a nadie, sino que necesita de alguien y/o de algo. A eso lo llamamos amor, devoción, creencia, fe, etc., por la tendencia cerebral a disfrazar de literatura e imaginarios una existencia que nuestro deseo de sobrevivir contempla como rechazable, de ahí el éxito de los cuentos y de las narraciones e incluso del intercambio de memes tecnológicos y otros mensajes ideales. En otras palabras, y para simplificar, el humano posee dos cerebros: el cerebro realizante o practicante y el cerebro deseante. El primero lo utiliza sobre todo el poder del mercado, el segundo, sobre todo, la llamada izquierda y los segmentos religiosos de base. Ambos son necesarios para existir como humanos porque de ellos se derivan las emociones y la razón, nunca separadas, pero sí predominantes en unos seres más que en otros.

El Poder -en estadios mercantiles muy intensos y caóticos- juega con el amor como una mercancía más de la que se desprende el merchandising correspondiente. El humano, a escala individual, necesita del otro y de otros elementos para desarrollar una vida más plena: entonces declara que siente amor o admiración por éste o aquél, ésta o aquélla, esto o aquello. No, siente amor por sí mismo porque precisa no morir psíquica o físicamente. También para la supervivencia del mercado es menester que el amor –esa necesidad material/espiritual- sea convertida en mercancía con el fin de trocarlo en otro de los alimentos con los que el mercado nutre su ancestral presencia.

El amor en realidad es necesidad de otro elemento, humano o no. Cuando esa necesidad termina, termina también el amor, aunque nos podamos mantener a su lado, leales, en teoría, resignados, adictos. Lo anterior no es óbice para que elevemos a la necesidad a la categoría de imaginario, incluso sabiendo que ese imaginario no es tal. La acción consciente de esta dinámica no tendrá el mismo efecto sanador que la llamada fe para el creyente que además se refugia en ella y se sugestiona en ella, pero al menos servirá para que el sujeto consciente halle algo de sosiego ante la dureza de la realidad que ha descubierto al salir de la caverna emocional en la que estaba encerrado.

Más claro: la necesidad de la que aquí hablo, al ser una declaración muy dañina para la misma necesidad de vivir en lo imaginario o con lo imaginario, puede jugar un papel de religión con la diferencia de que yo soy consciente de ello, pero utilizo su parte espiritual y me dejo llevar por ella como un descanso de la razón excesiva y de la excesiva lucidez, descanso que nunca será completo porque se es plenamente consciente del autoengaño.

Y ahora que ustedes pasen un feliz día de San Valentín siendo conscientes de que es una simple fantasía que no por eso debe llevar a la infelicidad, al contrario. ¿O es que acaso casi toda la vida no es un simple cuento, un sueño del que poquísimos desean despertar para enfrentarse a la otra vida que no está en el más allá sino aquí mismo, al lado nuestro?